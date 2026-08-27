Yapay zeka yatırımlarının merkezindeki şirketlerden Nvidia, 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde güçlü finansal sonuçlara imza attı. Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 106 artarak 96,2 milyar dolara ulaşırken, net karı yüzde 126 artışla 59,7 milyar dolara çıktı. Nvidia'nın gelir ve kar rakamları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

VERİ MERKEZİ GELİRİ 89 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talep Nvidia'nın veri merkezi iş kolundaki büyümeyi desteklemeye devam etti.

Şirketin veri merkezlerinden elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 117 artarak 89 milyar dolara ulaştı. Böylece veri merkezi faaliyetleri Nvidia'nın toplam gelirinin büyük bölümünü oluşturdu.

Şirket, içinde bulunulan çeyrekte ise 108 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı.

NVIDIA'NIN KARI YÜZDE 126 ARTTI

Nvidia'nın net karındaki artış gelir büyümesini de geride bıraktı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 26,4 milyar dolar olan net karı yüzde 126 artışla 59,7 milyar dolara yükseldi.

Hisse başına kar ise 1,08 dolardan 2,46 dolara çıktı. Şirketin kar rakamı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia, çeyrek boyunca hisse geri alımları ve nakit temettüler aracılığıyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolar aktardı. Dönem sonunda şirketin mevcut hisse geri alım yetkisi kapsamında kullanılabilecek yaklaşık 99 milyar dolarlık tutarı kaldı.

Bir sonraki hisse başına 0,25 dolarlık nakit temettünün ise 1 Ekim'de ödenmesi planlanıyor.

"TALEP GİDEREK HIZLANIYOR"

Nvidia CEO'su Jensen Huang, sonuçların ardından yapay zeka altyapısına yönelik talebin gücüne dikkat çekti. Huang, yapay zeka tarafından üretilen tokenların ekonomik açıdan giderek daha verimli hale geldiğini belirterek işlem gücünün doğrudan gelir üretir hale geldiğini ifade etti.

Huang ayrıca yapay zeka laboratuvarlarının hem ABD'de hem de küresel ölçekte hızla büyüdüğünü ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı.