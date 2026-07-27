ABD borsalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini yeniden piyasa değerlemelerine çevirdi. Son yılların en güçlü çeyrek performanslarından birinin ardından S&P 500 ve Nasdaq'ta görülen geri çekilme sürerken, piyasaların pahalı olup olmadığını gösteren iki önemli gösterge tarihi seviyelere ulaştı.

BUFFETT GÖSTERGESİ REKOR SEVİYEDE

Yatırımcıların yakından takip ettiği Buffett Göstergesi, ABD borsalarının toplam piyasa değerinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranını ölçüyor.

Gösterge, yüzde 236'nın üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, geçmiş yıllarda yaptığı değerlendirmelerde göstergenin %70-80 seviyelerinin hisse alımları için cazip, %200'e yaklaşmasının ise yatırımcıların "ateşle oynadığı" anlamına geldiğini ifade etmişti.

BİR UYARI DA SHILLER CAPE ORANINDAN GELDİ

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gösterge olan Shiller CAPE oranı da tarihi yüksek seviyelerde bulunuyor.

S&P 500'ün enflasyona göre düzeltilmiş 10 yıllık kazançlarını baz alan gösterge, 41 seviyesinin üzerine çıkarak tarihindeki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.

Geçmişte Shiller CAPE oranı benzer seviyeleri 1929 Büyük Buhranı ve 2000 dot-com balonu öncesinde görmüştü.

BU GÖSTERGELER NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre yüksek değerleme göstergeleri tek başına piyasalarda sert bir satışın başlayacağı anlamına gelmiyor. Ancak hisselerin tarihsel ortalamalara göre pahalı işlem gördüğüne işaret ederek yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğine dair önemli sinyaller veriyor.

Analistler, olası dalgalanma dönemlerinde güçlü bilanço, istikrarlı kârlılık ve sağlam nakit akışına sahip şirketlerin daha dirençli performans gösterebildiğine dikkat çekiyor.