Tarihi halka arzının ardından ilk finansal sonuçlarını açıklayan SpaceX, güçlü gelir büyümesine rağmen yatırımcıları ikna edemedi. Şirketin ikinci çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 92 artarken, yapay zeka gelirleri 2,6 milyar dolara ulaştı. Buna karşın dev sermaye harcamaları ve negatif serbest nakit akışı nedeniyle şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 değer kaybetti.

GELİRLER ARTTI, YATIRIM HARCAMALARI REKOR KIRDI

SpaceX, ikinci çeyrekte özellikle yapay zekâ ve bulut bilişim alanındaki büyümesini sürdürdü. Şirketin yapay zekâ gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre üç katın üzerinde artarak 2,6 milyar dolara yükseldi.

Ancak aynı dönemde gerçekleştirilen 18,4 milyar dolarlık sermaye harcaması, yatırımcıların en fazla dikkat ettiği kalem oldu. Şirket, halka arzdan elde ettiği 85,7 milyar dolarlık kaynağın yaklaşık beşte birini tek çeyrekte kullanmış oldu.

SERBEST NAKİT AKIŞI NEGATİF KALDI

Yüksek yatırım harcamaları nedeniyle SpaceX'in serbest nakit akışı negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

Piyasalarda özellikle Starlink gelirlerinin, veri merkezleri, Nvidia yapay zekâ çipleri ve Starship yatırımlarını uzun vadede finanse edip edemeyeceğine ilişkin soru işaretleri öne çıktı.

YATIRIMLAR HIZLA GERİ DÖNÜYOR

Şirket yönetimi ise yatırım harcamalarının beklenenden daha hızlı gelir üretmeye başladığını savunuyor.

Finans Direktörü Bret Johnsen, yeni yapay zekâ altyapısına yapılan yatırımların geri ödeme süresinin bir yılın altına indiğini açıklarken, çeyrek sonundan bu yana 6,7 milyar dolarlık yeni bulut bilişim sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Yönetim ayrıca yıl sonuna kadar 100 milyar dolarlık yıllık gelir oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

WALL STREET İKİYE BÖLÜNDÜ

SpaceX'in yüksek harcama stratejisi analistleri de iki farklı görüşe ayırdı.

Şirketi destekleyen analistler, yapay zekâ ve uzay teknolojilerine yapılan yatırımların uzun vadede güçlü gelir artışı sağlayacağını savunurken, temkinli tarafta yer alan uzmanlar mevcut harcama temposunun sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu ifade ediyor.

Yatırımcıların önümüzdeki dönemde en yakından izleyeceği başlıklar arasında Starlink'in kârlılığı, yapay zekâ gelirlerinin büyüme hızı ve serbest nakit akışındaki iyileşme yer alıyor.