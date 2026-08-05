Türkiye’nin teknoloji ve savunma üssü ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2026/6 dönemine ait güçlü finansal sonuçlarıyla yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Yılın ilk yarısında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,65 artırarak 14,44 milyar TL seviyesine çıkardı.

BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE ÇEYREKLİK PERFORMANS

ASELSAN’ın 2026 yılı ikinci çeyrek net kârı 8,51 milyar TL olarak gerçekleşti.

Matriks haber anketindeki medyan beklentinin 6,78 milyar TL seviyesinde olduğu dikkate alındığında, şirketin çeyreklik kârı piyasa tahminlerini yaklaşık yüzde 25 oranında aşmış oldu.

BİLANÇO SONRASI ARACI KURUMLARIN ASELSAN HEDEF FİYATLARI

Güçlü finansal tablonun ardından önde gelen aracı kurumlar ASELSAN için hedef fiyat ve tavsiyelerini duyurdu:

• Halk Yatırım: Hedef Fiyat: 551,80 TL | Tavsiye: AL

• Vakıf Yatırım: Hedef Fiyat: 541,00 TL | Tavsiye: AL

• Kuveyt Türk Yatırım: Hedef Fiyat: 534,50 TL | Tavsiye: AL

• Şeker Yatırım: Hedef Fiyat: 495,00 TL | Tavsiye: AL

• Garanti BBVA Yatırım: Hedef Fiyat: 490,00 TL | Tavsiye: Endekse Paralel Getiri

• İş Yatırım: Hedef Fiyat: 450,00 TL | Tavsiye: AL

• Ahlatcı Yatırım: Hedef Fiyat: 446,00 TL | Tavsiye: TUT

• Deniz Yatırım: Hedef Fiyat: 341,00 TL (Önceki: 304,70 TL) | Tavsiye: TUT

En yüksek hedef fiyatı 551,80 TL ile Halk Yatırım verirken; Deniz Yatırım ise hedef fiyatını 304,70 TL’den 341,00 TL’ye revize ederek yukarı yönlü güncellemeye gitti.

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