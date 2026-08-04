Şirket, satış gelirlerinden net kâra kadar birçok kalemde çift haneli büyüme kaydetti.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre şirket, hem gelirlerini hem de kârlılığını önemli ölçüde artırdı.

Finansal rapora göre, şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 88,49 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde brüt kâr yüzde 24 artarak 28,10 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 31 yükselişle 23,23 milyar TL olarak gerçekleşti.

NET KÂRDA YÜZDE 71 ARTIŞ

ASELSAN'ın en dikkat çeken kalemlerinden biri net dönem kârı oldu. Şirketin net dönem kârı, 2025'in aynı dönemindeki 8,46 milyar TL'den 14,44 milyar TL'ye yükselerek yüzde 71 büyüme kaydetti.

Net parasal pozisyon kaynaklı kayıp ise geçen yılki 18,48 milyar TL seviyesinden 6,40 milyar TL'ye gerileyerek finansallara olumlu katkı sağladı.

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