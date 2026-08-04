Açıklanan finansal verilere göre şirketin satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 704,1 milyon TL'den 483 milyon TL'ye gerileyerek yüzde 31 düşüş gösterdi.

BRÜT KÂR VE FAVÖK ARTTI

Satış gelirlerindeki gerilemeye rağmen şirketin operasyonel kârlılığında sınırlı iyileşme görüldü.

Brüt kâr, yüzde 5 artışla 126,4 milyon TL oldu.

FAVÖK, yüzde 2 yükselişle 94,9 milyon TL seviyesine ulaştı.

Öte yandan net parasal pozisyon kayıpları yüzde 8 artarak 125,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

NET ZARAR YÜZDE 30 ARTTI

Şirketin net dönem zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 26,1 milyon TL'den 34 milyon TL'ye yükseldi.

Böylece net zarar yıllık bazda yüzde 30 artış kaydetti.

BİLANÇODA SON DURUM

2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla şirketin bilanço kalemlerinde ise şu gelişmeler öne çıktı:

Toplam varlıklar: 773 milyon TL (%1 azalış)

Dönen varlıklar: 767,9 milyon TL (%1 azalış)

Duran varlıklar: 5,1 milyon TL (%11 azalış)

Özkaynaklar: 766,5 milyon TL (%1 azalış)

Şirketin net nakit pozisyonu ise güçlü görünümünü korudu. Net borç kalemi eksi 752,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

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