Banka, yıllık orandaki düşüşün büyük oranda baz etkisinden kaynaklandığını, aylık fiyat artışlarının ve döviz dönüşüm düzenlemelerinin TL’ye henüz kalıcı bir destek sağlamadığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon Haziran’daki yüzde 32,1 seviyesinden gerileme gösterse de Commerzbank bu durumu tek başına olumlu bir sinyal olarak görmüyor.

Commerzbank Döviz Stratejisti Tatha Ghose, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu noktalara dikkat çekti:

• Baz Etkisi Vurgusu: Yıllık enflasyondaki düşüşün ana sebebi geçmiş yılın yüksek fiyat artışlarının hesaptan çıkmasıdır; temel fiyat eğiliminde belirgin bir yavaşlama bulunmamaktadır.

• Aylık Yüzde 2 Sınırı: Yumuşatılmış aylık manşet ve çekirdek göstergeler hâlâ yüzde 2’nin üzerinde seyretmektedir. Aylık fiyat artışlarının bu seviyelerde kalması, yıllık enflasyonda kalıcı bir düşüşü zorlaştırmaktadır.

İSTANBUL ENFLASYON VERİLERİNDEKİ 5 PUANLIK FARK TARTIŞMASI

Bankanın raporunda dikkat çekilen bir diğer konu ise İstanbul enflasyonu için açıklanan farklı hesaplama sonuçları oldu.

Eski baz yılıyla hesaplanan seride yıllık enflasyon yüzde 40’a yakın seyrederken, yeni bazlı endekste oranın yüzde 35,2 olarak açıklanması veri güvenilirliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Commerzbank, döviz piyasasındaki uluslararası yatırımcıların yöntem değişikliklerine karşı hassas olduğunu ve iki veri arasındaki yaklaşım farkının fiyat baskılarının gerçek boyutuna dair soru işaretleri yarattığını ifade etti.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DÜZENLEMESİ TL İÇİN KALICI ÇÖZÜM MÜ?

Türkiye'nin ihracat bedellerinin yüzde 35'inin bankalara satılması zorunluluğu ile TL'ye dönüşümlerde sağlanan yüzde 3'lük desteği Ocak 2027 sonuna kadar uzatmasını da değerlendiren Commerzbank, bu adımların temel görünümü değiştirmeyeceğini belirtti.

Commerzbank'a göre önümüzdeki dönemde aylık enflasyonun belirgin şekilde yüzde 2'nin altına inip inmeyeceği ve şirketlerin yeni döviz düzenlemelerine vereceği tepki TL'nin kaderini belirleyecek.

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