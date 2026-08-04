Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son değerlendirme raporunda çekirdek enflasyonda iyileşme sinyalleri görülmesine rağmen yıl sonu enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Banka, bu nedenle faiz oranlarının mevcut seviyelerde beklenenden daha uzun süre korunmasının gerekebileceğini ifade etti.

Raporda, Türkiye için %29'luk yıl sonu enflasyon tahmininin korunduğu ancak bu tahmine yönelik risklerin arttığı vurgulandı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA İYİLEŞME DİKKAT ÇEKTİ

Goldman Sachs, temmuz ayında çekirdek enflasyon göstergelerinin genel olarak iyileştiğini ve çekirdek enflasyonun üç aylık hareketli ortalama bazındaki ivmesinin yılın ilk çeyreğindeki seviyelere geri döndüğünü belirtti.

Rapora göre yıllık manşet enflasyon %31,8 ile hem bankanın %32,1 seviyesindeki beklentisinin hem de piyasa tahmini olan %31,9'un altında gerçekleşti.

Öte yandan aylık enflasyon, hizmet sektöründeki ücret ve vergi ayarlamalarının etkisiyle %1,0'dan %1,8'e yükseldi.

ENERJİ FİYATLARI VE KUR RİSKİ ÖNE ÇIKIYOR

Raporda küresel enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Goldman Sachs, akaryakıt fiyatlarına yönelik kademeli artış mekanizmasının ekim ayına kadar tamamen kaldırılmasının ve enerji fiyatlarındaki belirsizliğin yıl sonu enflasyon tahmini açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu değerlendirdi.

Banka ayrıca Türk Lirası'nda beklenenden daha hızlı değer kaybı yaşanmasının da enflasyon ve para politikası görünümü açısından yakından izlenmesi gereken başlıca risklerden biri olduğunu ifade etti.

FAİZLERİN DAHA UZUN SÜRE YÜKSEK KALABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Goldman Sachs'a göre çekirdek enflasyondaki iyileşme olumlu olsa da mevcut riskler para politikasında temkinli duruşun sürmesini gerektirebilir.

Raporda, yıl sonu enflasyon tahminine yönelik yukarı yönlü risklerin gerçekleşmesi halinde politika faizinin mevcut seviyelerde daha uzun süre tutulmasının gerekebileceği belirtildi.

Banka, enflasyon görünümünde özellikle enerji fiyatları, döviz kuru hareketleri ve hizmet enflasyonundaki gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendirdi.