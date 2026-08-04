Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in raporuna göre Türkiye’deki sukuk ihraçlarının ana motoru kamu sektörü olmaya devam edecek.

Özel bankalar ve şirketlerin ise piyasada koşulların elverişli olduğu dönemlerde fırsat odaklı adımlar atması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği COP31 ve yürürlüğe giren Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'nin; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı yeni nesil borçlanma araçlarının gelişimine ivme kazandıracağı vurgulanıyor.

PİYASA PERFORMANSI VE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Bölgesel oynaklıklara rağmen Türkiye'nin borç sermaye piyasası büyüme trendini sürdürdü. Raporda yer alan dikkat çekici veriler şöyle sıralandı:

• Piyasa Büyüklüğü: Dolaşımdaki toplam borçlanma araçları tutarı, 2026'nın ilk yarısı itibarıyla yıllık yüzde 9 artış göstererek 516 milyar doların üzerine çıktı.

• Döviz Ağırlığı: Toplam borç stokunun yüzde 33'ünü ABD doları cinsi araçlar oluşturdu.

• Sukuk Payındaki Artış: Sukukun toplam borç ihraçları içindeki payı, 2025'in ilk yarısındaki yüzde 8 seviyesinden yüzde 14'e yükseldi.

• Küresel Sıralama: 2026'nın ilk altı ayında Türkiye, Çin hariç tutulduğunda dolar cinsi borçlanmada 6. sırada, küresel sukuk piyasasında ise 5. sırada yer aldı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PİYASA TEPKİSİ

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türkiye’nin kamu borç yükünün görece düşük olduğunu ve ekonomik baskı dönemlerinde bile dış finansmana erişim kapasitesini koruduğunu belirtti.

Ancak Al Natoor, tırmanabilecek bölgesel gerilimlerin yatırımcı algısı, tahvil getirileri ve likidite üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Bölgesel çatışmaların etkisiyle Türkiye'nin 10 yıllık dolar cinsi devlet tahvilleri ile ABD Hazine tahvilleri arasındaki getiri farkı ilk etapta genişlese de haziran ve temmuz aylarında savaş öncesi seviyelere geri döndü.

NOT DURUMU VE YATIRIMCI EĞİLİMİ

Fitch tarafından derecelendirilen Türk sukuklarının büyük bir bölümü "BB-" kredi notuna sahip ve şu ana kadar herhangi bir temerrüt olayı yaşanmadı.

Kuruluş, mayıs ayında derecelendirdiği Türk sukuk ihraççılarının kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti.

Dolar cinsi devlet tahvili ve sukuk ihraçlarına yabancı yatırımcı ilgisi güçlü kalırken, yerel para birimi (TL) cinsi borçlanma piyasasında yabancı payının gerilediği gözlemlendi.