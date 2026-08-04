Cramer, kuantum bilgisayarların Bitcoin şifreleme sistemlerini çökertme riski taşıdığı gerekçesiyle elindeki tüm Bitcoin’leri elden çıkaracağını duyurdu.

Cramer’ın bu kararı almasında, programında ağırladığı IBM CEO’su Arvind Krishna ile yaptığı söyleşi etkili oldu. Krishna’nın kuantum teknolojisinin gelişimiyle ilgili uyarıları, ünlü sunucuyu harekete geçirdi.

Krishna, kuantum bilgisayarların mevcut kripto para şifrelemelerini 3 ila 4 yıl içinde kırabilecek güce ulaşabileceğini belirtti.

IBM CEO’su, kripto yatırımcılarının güvenlik protokolleri konusunda "paranoyak" derecede tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.

KRİPTO TOPLULUĞUNDA "TERS CRAMER" RÜZGARI

Cramer’ın satış kararını açıklaması kripto dünyasında endişeden ziyade mizahla karşılandı. Piyasa katılımcıları, ünlü sunucunun geçmişteki "sat" tavsiyelerinin sıklıkla piyasanın dip noktalarına denk geldiğini hatırlatarak "Ters Cramer" esprisini yeniden gündeme taşıdı.

Açıklamanın ardından Bitcoin piyasasında herhangi bir panik satışı gözlenmedi. Lider kripto para birimi, kararın ardından geçen 24 saatte yüzde 1 civarında değer kazanarak 63.700 dolar seviyelerinden işlem gördü.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR BTC İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT Mİ?

Kuantum bilgisayarların Bitcoin’in temelini oluşturan eliptik eğri kriptografisini (ECC) bozma potansiyeli uzun süredir teknik çevrelerde tartışılıyor.

Ancak uzmanlar, şu an için pratikte böyle bir tehlikenin henüz oluşmadığına dikkat çekiyor.

Ayrıca Bitcoin ağının, olası bir kuantum tehdidine karşı kuantum dirençli algoritmalara güncellenebilecek esnekliğe sahip olduğu ifade ediliyor.

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