Kripto para piyasasında haftanın ilk işlem gününe güvenlik endişeleri damga vurdu. 3 Ağustos itibarıyla 62 bin 797,1 dolardan işlem gören Bitcoin, Coldcard donanım cüzdanlarında tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle yaşanan büyük kayıpların ardından yatırımcıların odağında yer aldı.

Galaxy Research verilerine göre, güvenlik açığından etkilenen cüzdanlardan aktarılan varlıkların toplamı 1.367 Bitcoin'e, parasal karşılığı ise yaklaşık 89 milyon dolara ulaştı.

4 BİN 585 ADRES ETKİLENDİ

Rapora göre cuma öğleden sonra başlayıp cumartesi sabahına kadar süren üçüncü transfer dalgasında 1.912 adresten yaklaşık 208 Bitcoin çekildi.

Üç saldırı dalgasının toplamında ise 4 bin 585 adresin etkilendiği belirlendi.

İLK SALDIRIDA 41 DAKİKADA 1.083 BITCOIN TAŞINDI

30 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk saldırıda 1.196 cüzdandaki 1.083 Bitcoin, yalnızca 41 dakika içinde başka adreslere aktarıldı.

Son saldırılarda ise daha düşük bakiyeli cüzdanların hedef alındığı ve saldırganların farklı bir yöntem kullanmaya başladığı değerlendirildi.

AÇIĞIN KAYNAĞI 2021 TARİHLİ YAZILIM

Galaxy Research'e göre güvenlik açığı, Mart 2021'de yayımlanan Coldcard cihaz yazılımındaki bir hatadan kaynaklandı.

Söz konusu yazılımın, kurtarma ifadelerini oluştururken donanım tabanlı rastgele sayı üretimi yerine tahmin edilebilir bir yazılımsal rastgele sayı üretecini kullanması nedeniyle saldırganların cihazlara fiziksel erişim olmadan özel anahtarları yeniden oluşturabildiği belirtildi.

TRUMP MEDIA SATIŞ İDDİALARINI YALANLADI

Blockchain analiz platformu Lookonchain, Trump Media & Technology Group'un yaklaşık 165 milyon dolar değerindeki 2 bin 628 Bitcoin'i sattığını öne sürdü.

Şirket sözcüsü ise The Block'a yaptığı açıklamada söz konusu Bitcoin'lerin satılmadığını, yalnızca Crypto.com platformuna transfer edildiğini bildirdi.

İddialara göre Trump Media'nın portföyünde halen 4 bin 260,73 Bitcoin bulunurken, bu varlıkların en geç Mayıs 2028'e kadar dönüştürülebilir tahviller için teminat olarak kullanılacağı ifade edildi.

KURUMSAL İLGİ SÜRÜYOR

Öte yandan Bitcoin'e yönelik kurumsal ilgi artmaya devam ediyor.

Uzun süredir çıkışların yaşandığı spot Bitcoin ETF'lerine yeniden 220 milyon doların üzerinde fon girişi gerçekleşirken, analistler bunun uzun vadede Bitcoin talebini destekleyebileceğini belirtiyor.

Ancak cüzdan güvenliğine ilişkin endişeler ve şirketlerin olası satışları, kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek riskler arasında gösteriliyor.

ALTCOINLERDE YÜKSELİŞ

Pazar günkü düşük işlem hacmine rağmen altcoin piyasasında yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Ethereum: +%2,04 ile 1.883,43 dolar

XRP: +%2,05 ile 1,0821 dolar

Cardano: +%7,63

Solana: +%2,66

Dogecoin: +%2,20

(DÜNYA GAZETESİ)