5 Ağustos Çarşamba günü kâr payı dağıtımı yapacak olan şirket Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) oldu.

Boğaziçi Beton'un yatırımcılarına aktaracağı hisse başı brüt ve net temettü tutarları şu şekilde:

• Hak Kullanım Tarihi: 5 Ağustos 2026 Çarşamba

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,40 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,34 TL

Temettü dağıtımı yapan şirketlerin hisse senetlerinde, hak kullanım tarihinde açılış öncesinde dağıtılan brüt temettü miktarı kadar fiyat düzeltmesine gidiliyor.

Takas süreci gereği hesaplara nakit geçişi işlem tarihini takip eden ikinci iş gününde (7 Ağustos Cuma) gerçekleşecek.

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