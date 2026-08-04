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Geçen hafta yıllık primi ile göz büyüleyen hisselerden biri olan Gündoğdu Gıda'da (GUNDG) satış baskısı devam ediyor. Hisseler 6 günde yüzde 40'tan fazla düştü.

Borsa İstanbul'un son dönemde en dikkat çeken hisselerinden Gündoğdu Gıda (GUNDG), sert yükselişin ardından düşüşünü sürdürüyor. 28 Temmuz'da başlayan taban serisi altıncı işlem gününe taşınırken, hisseler 1.400 TL seviyesine kadar geriledi. Hissedeki sert satışlarla birlikte en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yıllık bazda yüzde 4.000'e yaklaşan prim performansıyla dikkat çeken Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerinde satış baskısı devam ediyor.

28 Temmuz'da başlayan taban serisini sürdüren GUNDG hisseleri, haftanın ikinci işlem gününde de yüzde 9,97 değer kaybederek 1.400 TL'den taban oldu. Böylece hissede taban serisi 6. işlem gününe ulaştı.

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6 GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 41 DEĞER KAYBETTİ

28 Temmuz'da 2.367 TL seviyesinden işlem gören GUNDG hissesi, altı işlem gününde 1.400 TL'ye kadar geriledi.

Hisse, bu süreçte yaklaşık 967 TL değer kaybederken, düşüş oranı yaklaşık yüzde 40,9 olarak hesaplandı.

Haftalık bazda kayıp yüzde 46,77, aylık bazda ise yüzde 22,22 seviyesine ulaştı. Buna karşın hissenin yıllık getirisi halen yüzde 1.967,69 düzeyinde bulunuyor.

28 TEMMUZ-4 AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN ÇOK KİM ALDI, KİM SATTI?

28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerini kapsayan süreçte ilk beş aracı kurumun net alım-satım verileri şöyle gerçekleşti:

En fazla alım yapan kurumlar

Aracı Kurum Net Lot
Midas 39.078
İnfo Yatırım 16.657
Marbaş 9.746
Kuveyt Türk Yatırım 7.729
İş Yatırım 7.180

Gündoğdu Gıda (GUNDG) 6. gün yine taban! 1000 TL ye yakın kayıp var, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

En fazla satış yapan kurumlar

Aracı Kurum Net Lot
Yatırım Finansman -27.742
Ziraat Yatırım -14.394
Deniz Yatırım -13.805
Yapı Kredi Yatırım -12.691
Garanti BBVA Yatırım -11.307

Söz konusu dönemde ilk 5 alıcı 80.390 lot, ilk 5 satıcı ise 79.939 lot işlem gerçekleştirirken, ilk beş kurum bazında 451 lot net alım gerçekleşti.

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BUGÜN EN ÇOK KİM ALDI, KİM SATTI?

4 Ağustos TSI 12.38 itibarıyla tarihli alımların büyük bölümünü Midas gerçekleştirdi.

Günün en fazla alım yapan kurumları

Aracı Kurum Net Lot
Midas 16.057
Ak Yatırım 3.810
Garanti BBVA Yatırım 1.099
Kuveyt Türk Yatırım 1.013
Marbaş 1.001

Gündoğdu Gıda (GUNDG) 6. gün yine taban! 1000 TL ye yakın kayıp var, Görsel 2

Günün en fazla satış yapan kurumları

Aracı Kurum Net Lot
Deniz Yatırım -24.054
Meksa Yatırım -525
Vakıf Yatırım -369
QNB Yatırım -102
Eliptik Yatırım -99

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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