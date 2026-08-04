Borsa İstanbul'un son dönemde en dikkat çeken hisselerinden Gündoğdu Gıda (GUNDG), sert yükselişin ardından düşüşünü sürdürüyor. 28 Temmuz'da başlayan taban serisi altıncı işlem gününe taşınırken, hisseler 1.400 TL seviyesine kadar geriledi. Hissedeki sert satışlarla birlikte en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yıllık bazda yüzde 4.000'e yaklaşan prim performansıyla dikkat çeken Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerinde satış baskısı devam ediyor.

28 Temmuz'da başlayan taban serisini sürdüren GUNDG hisseleri, haftanın ikinci işlem gününde de yüzde 9,97 değer kaybederek 1.400 TL'den taban oldu. Böylece hissede taban serisi 6. işlem gününe ulaştı.

6 GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 41 DEĞER KAYBETTİ

28 Temmuz'da 2.367 TL seviyesinden işlem gören GUNDG hissesi, altı işlem gününde 1.400 TL'ye kadar geriledi.

Hisse, bu süreçte yaklaşık 967 TL değer kaybederken, düşüş oranı yaklaşık yüzde 40,9 olarak hesaplandı.

Haftalık bazda kayıp yüzde 46,77, aylık bazda ise yüzde 22,22 seviyesine ulaştı. Buna karşın hissenin yıllık getirisi halen yüzde 1.967,69 düzeyinde bulunuyor.

28 TEMMUZ-4 AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN ÇOK KİM ALDI, KİM SATTI?

28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerini kapsayan süreçte ilk beş aracı kurumun net alım-satım verileri şöyle gerçekleşti:

En fazla alım yapan kurumlar

Aracı Kurum Net Lot Midas 39.078 İnfo Yatırım 16.657 Marbaş 9.746 Kuveyt Türk Yatırım 7.729 İş Yatırım 7.180

Kaynak: ForInvest

En fazla satış yapan kurumlar

Aracı Kurum Net Lot Yatırım Finansman -27.742 Ziraat Yatırım -14.394 Deniz Yatırım -13.805 Yapı Kredi Yatırım -12.691 Garanti BBVA Yatırım -11.307

Söz konusu dönemde ilk 5 alıcı 80.390 lot, ilk 5 satıcı ise 79.939 lot işlem gerçekleştirirken, ilk beş kurum bazında 451 lot net alım gerçekleşti.

BUGÜN EN ÇOK KİM ALDI, KİM SATTI?

4 Ağustos TSI 12.38 itibarıyla tarihli alımların büyük bölümünü Midas gerçekleştirdi.

Günün en fazla alım yapan kurumları

Aracı Kurum Net Lot Midas 16.057 Ak Yatırım 3.810 Garanti BBVA Yatırım 1.099 Kuveyt Türk Yatırım 1.013 Marbaş 1.001

Günün en fazla satış yapan kurumları

Aracı Kurum Net Lot Deniz Yatırım -24.054 Meksa Yatırım -525 Vakıf Yatırım -369 QNB Yatırım -102 Eliptik Yatırım -99

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