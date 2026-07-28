Borsa İstanbul'da son bir yılda bazı hisselerde sert yükselişler yaşandı. 28 Temmuz 2025-27 Temmuz 2026 döneminde en çok kazandıran 7 hisse ise yatırımcısına yüzde 1000'in üzerinde getiri sağladı. Ayrıca şirketlerin piyasa değerlerindeki büyüme de dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da son bir yıllık performans verileri, bazı hisselerde yaşanan güçlü yükselişi ortaya koydu. 28 Temmuz 2025 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki dönemde en çok değer kazanan hisseler arasında yer alan ilk 7 şirket, yatırımcısına yüzde 1000'in üzerinde getiri sağladı.

Listenin zirvesinde Gündoğdu Gıda (GUNDG) yer alırken, onu Hedef Holding (HEDEF), ODİNE Teknoloji (ODINE) ve Katılımevim (KTLEV) izledi.

EN ÇOK YÜKSELEN 25 HİSSE

Sıra Hisse Yıllık değişim Piyasa değeri 1 GUNDG %3.909,21 103,06 milyar TL 2 HEDEF %3.480,03 701,40 milyar TL 3 ODINE %2.098,72 284,26 milyar TL 4 KTLEV %1.599,45 311,54 milyar TL 5 OZATD %1.423,70 240,81 milyar TL 6 IEYHO %1.118,66 88,77 milyar TL 7 BIGEN %1.060,79 81,65 milyar TL 8 TRHOL %712,62 52,95 milyar TL 9 BURVA %701,95 6,35 milyar TL 10 CRDFA %589,66 13,20 milyar TL 11 MANAS %562,57 10,32 milyar TL 12 ANELE %528,03 34,32 milyar TL 13 ARMGD %506,66 54,35 milyar TL 14 KRDMB %402,98 16,14 milyar TL 15 ALKLC %367,72 45,28 milyar TL 16 TMPOL %364,08 6,18 milyar TL 17 PRZMA %353,47 5,51 milyar TL 18 GMTAS %336,35 13,85 milyar TL 19 DOGUB %332,72 3,20 milyar TL 20 TEHOL %321,88 89,21 milyar TL 21 DSTKF %319,87 669,00 milyon TL 22 AKFIS %305,14 59,68 milyar TL 23 BRMEN %299,21 1,79 milyar TL 24 KAYSE %267,28 12,18 milyar TL 25 ZGYO %261,64 8,18 milyar TL

İLK 7 HİSSE YATIRIMCISINA YÜZDE 1000'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Son bir yıllık verilere göre Gündoğdu Gıda, Hedef Holding, ODİNE Teknoloji, Katılımevim, Özata Denizcilik, Işıklar Enerji Yapı Holding ve Birleşim Grup Enerji hisseleri yatırımcısına yüzde 1000'in üzerinde getiri sağladı.

Söz konusu şirketler arasında en yüksek piyasa değerine ise 701,4 milyar TL ile Hedef Holding sahip olurken, Katılımevim 311,5 milyar TL, ODİNE Teknoloji 284,3 milyar TL, Özata Denizcilik ise 240,8 milyar TL piyasa değerine ulaştı.

İLK DÖRT HİSSEDE SON DURUM

Bir yıllık güçlü yükselişlerin ardından ilk dört hissede gün içi işlemlerde farklı yönlü hareketler dikkat çekti.

Gündoğdu Gıda (GUNDG), 28 Temmuz saat 11.17 itibarıyla yüzde 4,75 düşüşle 2.493 TL seviyesinden işlem gördü. Buna karşın hissenin son bir yıllık primi yüzde 3.687,7 olarak gerçekleşti.

Hedef Holding (HEDEF) ise aynı dakikalarda yüzde 0,08 değer kaybederek 240 TL seviyesinde işlem gördü. Hisse, yıllık bazda yüzde 3.579 oranında değer kazandı.

ODİNE Teknoloji (ODINE) hisseleri yüzde 5,12 düşüşle 2.474 TL seviyesinden işlem görürken, son bir yıldaki getirisi yüzde 2.111,12 oldu.

Katılımevim (KTLEV) ise günün dikkat çeken hisseleri arasında yer aldı. Hisse, yazım sırasında yüzde 3'e yakın yükseliş kaydederken, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 1.740,6 prim sağladı.

KÂR REALİZASYONLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Son bir yılda olağanüstü yükseliş performansı sergileyen hisselerde, son işlem gününde görülen fiyat hareketleri yatırımcıların kâr realizasyonlarına yöneldiğine işaret etti. Buna rağmen ilk dört hisse de yıllık bazda yüzde 1700 ila yüzde 3600'ün üzerinde getiri sağlayarak Borsa İstanbul'un son bir yıldaki en dikkat çekici performansları arasında yer aldı.

Kaynak: Ekonomim

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