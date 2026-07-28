Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX), Kazakistan'ın Türkistan kentinde kuracağı üretim tesisi için temel atma törenini gerçekleştirdi.

Toplam 35 milyon euroluk yatırımın büyük bölümü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kredisiyle finanse edilirken, tesisin tam kapasiteye ulaştığında yıllık 180 milyon dolar ciro hedefleniyor.

Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı TOO Orzax Central Asia tarafından hayata geçirilen yatırımın temel atma töreni, Türkistan'daki "TURAN" Özel Ekonomik Bölgesi'nde resmi yetkililer ve uluslararası katılımla yapıldı.

35 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Açıklamaya göre toplam yatırım tutarı 35 milyon euro olarak planlandı. Yatırımın finansmanının yüzde 70'i, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından sağlanacak kredi ile karşılanacak.

Kredi için 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 7 yıl vadeli finansman yapısı üzerinde mutabakata varılırken, yatırımın kalan kısmının yüzde 10'u özkaynaklardan, yüzde 20'si ise halka arz gelirlerinden finanse edilecek.

100 DÖNÜM ARAZİ ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLDİ

Üretim tesisi, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki "TURAN" Özel Ekonomik Bölgesi'nde devlet tarafından şirkete 100 dönüm ücretsiz tahsis edilen arazi üzerine kurulacak.

Yaklaşık 19 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis için şirket önemli teşviklerden de yararlanacak.

15 YIL VERGİ MUAFİYETİ SAĞLANACAK

Orzax'ın açıklamasına göre yatırım kapsamında sağlanan başlıca teşvikler şunlar olacak:

15 yıl boyunca yüzde 0 kurumlar vergisi

KDV, emlak ve arsa vergisi muafiyeti

İthal makine, ekipman ve hammaddede gümrük vergisi muafiyeti

Su, doğalgaz ve elektrik giderlerinde yüzde 30 enerji indirimi

Kazakistan'ın serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 12 ülkeye sıfır gümrükle ihracat imkânı

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 80 MİLYON KUTUYA ÇIKACAK

GMP standartlarına uygun olarak inşa edilecek tesisin ilk etapta yıllık 36 milyon kutu üretim kapasitesiyle faaliyete başlaması planlanıyor.

İlerleyen süreçte kapasitenin yıllık 80 milyon kutuya çıkarılması hedefleniyor.

Üretimin yüzde 85 ila 90'ının ihracata, kalan kısmının ise Kazakistan iç pazarına sunulması öngörülüyor.

180 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFİ

Şirket, tesisin devreye girmesiyle birlikte ilk aşamada 100 milyon dolar, tam kapasiteye ulaştığında ise 180 milyon dolar yıllık ciro ve ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Yatırımın, kredi sözleşmesinin tamamlanmasının ardından başlayacak yaklaşık 30 aylık inşaat sürecinin ardından 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

ORZAX hisseleri yazım sırasında yüzde 0,97’lik yükseliş ile 103,6 TL’den işlem gördü.

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