Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre kâr payı dağıtımının ilk taksitini gerçekleştiren şirket hisselerinde yeni işlem günü teorik fiyatı belirlendi.

Şirket ortaklarına pay başına brüt 0,0161327 TL nakit temettü ödemesi yapıyor. Yapılan bu ödeme nedeniyle hisse fiyatında mevzuat gereği düzeltmeye gidildi.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan veriler şu şekilde:

• Hisse Kodu: GENIL.E

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0161327 TL

• Yeni Teorik Fiyat: 9,364 TL

Borsa İstanbul, açıklanan teorik fiyatın henüz fiyat adımına yuvarlanmadığını bildirdi. Hissede işlemler, açılış öncesi seans adımlarına göre ayarlanmış fiyat üzerinden devam edecek.

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