Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın piyasası, yeni haftaya hafif primli bir başlangıç yaptı.

Gün içinde en düşük 6 milyon 151 bin 900 lira, en yüksek ise 6 milyon 193 bin lira seviyelerini test eden standart altının kilogram fiyatı, kapanışı önceki günün hemen üzerinde 6 milyon 151 bin 900 liradan gerçekleştirdi.

Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki işlem günü olan cuma gününü 6 milyon 150 bin lira seviyesinden kapatmıştı.

İŞLEM HACMİ 2,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Piyasada gün boyunca gerçekleşen işlem hacmi ve miktarına ilişkin veriler şu şekilde kayıtlara geçti:

• Altın İşlem Hacmi: 2.652.415.014,94 TL

• Altın İşlem Miktarı: 429,95 kg

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 2.751.327.607,92 TL

BORSADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Gün boyunca KMKTP bünyesinde altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Aizona Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

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