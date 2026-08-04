Akaryakıtta peş peşe fiyat değişimleri yaşanıyor. Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2,45 TL zam gelirken, bu kez motorin kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 6,37 TL indirim bekleniyor.

İNDİRİM İÇİN GÖZLER SAAT 16.00'A ÇEVRİLDİ

Beklenen indirimin pompaya aynı tutarda yansıyıp yansımayacağı ise henüz kesinleşmedi. Nihai rakam, saat 16.00'da rafinerilerin yeni fiyatlarını akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle netlik kazanacak.

İndirimin beklendiği gibi uygulanması halinde motorin fiyatlarında son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri yaşanmış olacak.

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,24 TL

Motorin: 81,02 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,08 TL

Motorin: 80,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 82,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 68,50 TL

Motorin: 82,42 TL

LPG: 33,79 TL

İNDİRİM GERÇEKLEŞİRSE MOTORİN FİYATLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Beklenen 6,37 TL'lik indirimin pompaya tam olarak yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 81,02 TL'den 74,65 TL'ye gerileyebilir.