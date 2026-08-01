Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG fiyatı bugün kaç lira?" soruları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemelerinin ardından 1 Ağustos 2026 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları...

1 AĞUSTOS BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,18 TL

Motorin: 80,97 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,02 TL

Motorin: 80,82 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,14 TL

Motorin: 82,09 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,44 TL

Motorin: 82,37 TL

LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergilerdeki değişimlere göre hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ile kur hareketleri, pompa fiyatlarına zaman zaman indirim veya zam olarak yansıyabiliyor.