Benzin litre fiyatı 67,18 TL, motorin 80,97 TL oldu. 1 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son fiyatlar.
Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG fiyatı bugün kaç lira?" soruları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemelerinin ardından 1 Ağustos 2026 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları...
1 AĞUSTOS BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 67,18 TL
Motorin: 80,97 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 67,02 TL
Motorin: 80,82 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,14 TL
Motorin: 82,09 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,44 TL
Motorin: 82,37 TL
LPG: 31,19 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergilerdeki değişimlere göre hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ile kur hareketleri, pompa fiyatlarına zaman zaman indirim veya zam olarak yansıyabiliyor.