Gram altın 6.174 TL oldu! 1 Ağustos 2026 güncel altın fiyatlarında çeyrek altın 10.096 TL, Cumhuriyet altını 40.263 TL'den satılıyor.
"Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?", "Cumhuriyet altını kaç lira oldu?" sorularının yanıtı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu. Gram altın 6.174 TL, çeyrek altın 10.096 TL ve Cumhuriyet altını 40.263 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. İşte yatırımcıların anbean takip ettiği güncel altın fiyatları...
1 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: Alış 6.174,46 TL – Satış 6.175,37 TL
Çeyrek altın: Alış 9.879,13 TL – Satış 10.096,73 TL
Yarım altın: Alış 19.696,51 TL – Satış 20.193,46 TL
Tam altın: Alış 39.922,00 TL – Satış 40.228,00 TL
Cumhuriyet altını: Alış 39.516,51 TL – Satış 40.263,42 TL
Ziynet altını: Alış 39.516,51 TL – Satış 40.263,42 TL
Ata altın: Alış 40.436,04 TL – Satış 41.457,28 TL
14 ayar bilezik (gram): Alış 3.349,39 TL – Satış 4.514,67 TL
22 ayar bilezik (gram): Alış 5.587,01 TL – Satış 5.785,83 TL
Gremse altın: Alış 99.374,00 TL – Satış 100.232,00 TL
Ons altın: Alış 4.040,54 Dolar – Satış 4.051,75 Dolar
GRAM ALTININ FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?
Gram altın fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatının dolar/TL kuru üzerinden hesaplanmasıyla oluşur. Bu nedenle hem ons altındaki hem de döviz kurundaki hareketler gram altını doğrudan etkiler.