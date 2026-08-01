"Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?", "Cumhuriyet altını kaç lira oldu?" sorularının yanıtı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu. Gram altın 6.174 TL, çeyrek altın 10.096 TL ve Cumhuriyet altını 40.263 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. İşte yatırımcıların anbean takip ettiği güncel altın fiyatları...

1 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.174,46 TL – Satış 6.175,37 TL

Çeyrek altın: Alış 9.879,13 TL – Satış 10.096,73 TL

Yarım altın: Alış 19.696,51 TL – Satış 20.193,46 TL

Tam altın: Alış 39.922,00 TL – Satış 40.228,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.516,51 TL – Satış 40.263,42 TL

Ziynet altını: Alış 39.516,51 TL – Satış 40.263,42 TL

Ata altın: Alış 40.436,04 TL – Satış 41.457,28 TL

14 ayar bilezik (gram): Alış 3.349,39 TL – Satış 4.514,67 TL

22 ayar bilezik (gram): Alış 5.587,01 TL – Satış 5.785,83 TL

Gremse altın: Alış 99.374,00 TL – Satış 100.232,00 TL

Ons altın: Alış 4.040,54 Dolar – Satış 4.051,75 Dolar

GRAM ALTININ FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?

Gram altın fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatının dolar/TL kuru üzerinden hesaplanmasıyla oluşur. Bu nedenle hem ons altındaki hem de döviz kurundaki hareketler gram altını doğrudan etkiler.