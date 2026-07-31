Güne 6.228 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içerisinde yükselişini sürdürürken, ons altın ise açılışta 4.074 dolar seviyesinde işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.21 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın

Alış: 6.244,66 TL

Satış: 6.245,59 TL

Ons altın

Alış: 4.087,00 dolar

Satış: 4.087,61 dolar

Çeyrek altın

Alış: 9.991,54 TL

Satış: 10.211,54 TL

Küresel piyasalarda doların seyri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verileri yakından izliyor.

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