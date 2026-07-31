İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı. Yabancı payının 10 gündür kesintisiz arttığı ve azaldığı hisseler belli oldu.
Buna göre, günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artan hisseler ORZAX, EKDMR ve GOLDA olurken, en fazla düşüş ise ECOGR, ONCSM ve MANAS hisselerinde görüldü.
YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER
İş Yatırım verilerine göre günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler şöyle sıralandı:
ORZAX: 4,35 baz puan
EKDMR: 2,94 baz puan
GOLDA: 2,64 baz puan
Yabancı oranının en fazla gerilediği hisseler ise şu şekilde oldu:
ECOGR: -6,82 baz puan
ONCSM: -3,56 baz puan
MANAS: -3,33 baz puan
10 GÜNDÜR YABANCI İLGİSİ ARTAN HİSSELER
Rapora göre yabancı yatırımcı oranı son 10 gündür aralıksız artış gösteren hisseler şunlar oldu:
AGHOL
BEGYO
GLCVY
GWIND
HTTBT
YABANCI ORANI 10 GÜNDÜR DÜŞEN HİSSELER
Yabancı yatırımcı oranının son 10 gündür kesintisiz gerilediği hisseler ise şöyle sıralandı:
AKFGY
IHEVA
IHYAY
ISFIN
PRZMA
Borsada yabancı payı yüzde 32,31'e geriledi
İş Yatırım'ın paylaştığı verilere göre, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,11 puanlık düşüşle yüzde 32,31 seviyesine geriledi. Rapor, yabancı yatırımcıların hisse bazlı hareketlerinin yakından takip edilmeye devam ettiğini ortaya koydu.