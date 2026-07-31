Buna göre, günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artan hisseler ORZAX, EKDMR ve GOLDA olurken, en fazla düşüş ise ECOGR, ONCSM ve MANAS hisselerinde görüldü.

YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

İş Yatırım verilerine göre günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler şöyle sıralandı:

ORZAX: 4,35 baz puan

EKDMR: 2,94 baz puan

GOLDA: 2,64 baz puan

Yabancı oranının en fazla gerilediği hisseler ise şu şekilde oldu:

ECOGR: -6,82 baz puan

ONCSM: -3,56 baz puan

MANAS: -3,33 baz puan

10 GÜNDÜR YABANCI İLGİSİ ARTAN HİSSELER

Rapora göre yabancı yatırımcı oranı son 10 gündür aralıksız artış gösteren hisseler şunlar oldu:

AGHOL

BEGYO

GLCVY

GWIND

HTTBT

YABANCI ORANI 10 GÜNDÜR DÜŞEN HİSSELER

Yabancı yatırımcı oranının son 10 gündür kesintisiz gerilediği hisseler ise şöyle sıralandı:

AKFGY

IHEVA

IHYAY

ISFIN

PRZMA

Borsada yabancı payı yüzde 32,31'e geriledi

İş Yatırım'ın paylaştığı verilere göre, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,11 puanlık düşüşle yüzde 32,31 seviyesine geriledi. Rapor, yabancı yatırımcıların hisse bazlı hareketlerinin yakından takip edilmeye devam ettiğini ortaya koydu.