Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings tarafından gerçekleştirilen periyodik kredi notu değerlendirmesine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirketin KAP'a yaptığı bildirime göre Moody's, Tüpraş'ın kredi notlarını gözden geçirme sürecini tamamladı.

KREDİ NOTU BA2 OLARAK KORUNDU

Açıklamada, Moody's Ratings'in yaptığı periyodik değerlendirme sonucunda Tüpraş'ın Ba2 seviyesindeki kredi notlarını koruduğu bildirildi.

Kuruluş ayrıca şirket için "Durağan" görünümünü de değiştirmedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri, şirketlerin finansmana erişimi ve borçlanma maliyetleri açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.