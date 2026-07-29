Bloomberg'in haberine göre, Meridiam'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların işletme haklarının devrine ilişkin özelleştirme programına katılmak için Makyol ile ortak hareket etmeyi planladığı belirtildi.

Kaynaklar ayrıca, ihaleye ilginin yüksek olduğunu ve diğer bazı Türk şirketlerinin de yabancı yatırımcılarla konsorsiyum oluşturma hazırlığında olduğunu aktardı.

İHALE SÜRECİNDE SONA YAKLAŞILDI

Habere göre, özelleştirme kapsamında iki köprü ile otoyol ağının belirli bölümlerinin işletme haklarının satışına ilişkin resmi ihale sürecinin başlamasına kısa bir süre kaldı.

İhale kapsamında varlıkların dört ayrı paket halinde yatırımcılara sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Bloomberg, daha önce yayımladığı haberinde özelleştirme sürecinin yürütülmesi için Ernst & Young'ın (EY) yetkilendirildiğini duyurmuştu.

2012'DEKİ ÖZELLEŞTİRME İPTAL EDİLMİŞTİ

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik benzer bir girişim 2012 yılında da yapılmıştı.

Söz konusu süreçte, yaklaşık 2 bin kilometrelik otoyol ağı ile birlikte köprüler için verilen 5,7 milyar dolarlık teklif kabul edilmişti. Ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 milyar doların altındaki bir satışın "vatana ihanet" olacağını ifade etmesinin ardından özelleştirme süreci durdurulmuştu.