Şirketin yeni hizmeti, Apple'ın internet mağazası, Apple Store uygulaması ve ABD'deki fiziksel Apple Store mağazaları üzerinden kullanılabilecek. Programın finansman altyapısı ise Klarna tarafından sağlanacak.

AYLIK ÖDEME İLE CİHAZ KİRALANABİLECEK

Apple Upgrade programı kapsamında kullanıcılar, belirlenen süre boyunca aylık ödeme yaparak Apple cihazlarını kiralayabilecek.

Programda sunulan kiralama süreleri şu şekilde açıklandı:

iPhone ve Apple Watch: 12 ve 24 ay

Mac ve iPad: 24 ve 36 ay

AYLIK ÜCRETLER BELLİ OLDU

Program kapsamında belirlenen başlangıç fiyatları ise şöyle:

Cihaz Aylık başlangıç ücreti iPhone 17,99 dolar Apple Watch 11,99 dolar Mac 24,99 dolar iPad 11,99 dolar

ESKİ CİHAZINI GETİRENE AVANTAJ

Programa katılan kullanıcılar, mevcut cihazlarını Apple Trade In programı kapsamında takas ederek aylık kira ödemelerini düşürebilecek.

Ayrıca ödemelerini Apple Card ile yapan kullanıcılar, yaptıkları kira ödemeleri üzerinden yüzde 3 Daily Cash ödülü kazanabilecek.

BAŞVURU BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE TAMAMLANABİLECEK

Apple, programa başvuruların çevrim içi olarak veya mağazalarda birkaç dakika içinde tamamlanabileceğini açıkladı.

Başvuru sırasında kullanıcıların kredi notunu etkilemeyen yumuşak kredi sorgulaması (soft credit check) yapılacak. Finansman onayı ise Klarna tarafından verilecek.

SÜRE SONUNDA ÜÇ SEÇENEK SUNULACAK

Kiralama süresinin sona ermesiyle birlikte kullanıcılar;

Cihazı yeni nesil modelle değiştirebilecek,

Tek seferde satın alabilecek,

Ya da cihazı iade ederek programdan ayrılabilecek.

Faturalandırma, ödeme planı ve kalan taksitler Klarna uygulaması üzerinden takip edilecek.

Bunun yanında kullanıcılar, kiraladıkları cihazlara isteğe bağlı olarak AppleCare aboneliğini de ekleyebilecek.