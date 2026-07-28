Reuters'ın analist ve yatırımcılarla gerçekleştirdiği ankete göre, altın fiyatlarına yönelik tahminler 2023 sonundan bu yana ilk kez aşağı yönlü revize edildi.

2026 ALTIN TAHMİNİ 4.509 DOLARA GERİLEDİ

Son üç haftada 29 analist ve yatırımcıyla yapılan Reuters anketine göre, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahmini 4.509 dolar/ons olarak belirlendi.

Bu tahmin, üç ay önce öngörülen 4.916 dolar/ons seviyesinin altında kalırken, analistlerin beklentilerini 11 çeyrek sonra ilk kez aşağı yönlü revize ettiği görüldü.

REKOR SEVİYENİN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları ocak ayında 5.595 dolar/ons ile tarihi zirvesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi.

İran savaşıyla birlikte yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi, altının ikinci çeyrekte 2013'ten bu yana en kötü performansını göstermesine neden oldu.

Savaşın başlamasından bu yana spot altın fiyatı yaklaşık yüzde 22 değer kaybetti.

"YAPISAL DESTEK UNSURLARI DEVAM EDİYOR"

Sarı metalda kısa vadeli satış baskısına rağmen analistler, altını destekleyen temel dinamiklerin değişmediği görüşünde.

Standard Chartered Analisti Suki Cooper, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altındaki yükseliş trendinin temel nedenlerinin geçerliliğini koruduğunu belirterek, fiyatların yeni bir yükseliş katalizörü öncesinde dip arayışında olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKALARI TALEBİN ANA KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK

Reuters anketine katılan uzmanlar, son dönemde alımlar rekor seviyelerin gerisinde kalsa da merkez bankalarının altın talebinin en güvenilir kaynağı olmayı sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu.

GoldCore Üst Yöneticisi (CEO) David Russell ise artan kamu borçları, para birimlerine yönelik güven endişeleri ve ülkelerin dolar bağımlılığını azaltma eğiliminin altın için uzun vadeli destek oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

FİZİKİ TALEPTE ZAYIFLIK BEKLENTİSİ

Öte yandan ankete katılan analistler, dünyanın en büyük fiziki altın pazarları olan Hindistan ve Çin'de mücevher talebine ilişkin görünümün zayıf kalabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre yüksek fiyatlar ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle fiziki altın talebindeki yavaşlama, kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.