Şirketin faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirleri ile net faaliyet kârındaki güçlü yükseliş dikkat çekti.

NET DÖNEM KÂRI 34,35 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Finansal sonuçlara göre Akbank'ın net dönem kârı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 24,86 milyar TL seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 34,35 milyar TL'ye ulaştı. Böylece bankanın net kârı yıllık bazda yüzde 38 artış gösterdi.

FAİZ GELİRLERİ YÜZDE 19 ARTTI

Akbank'ın faiz gelirleri yıllık bazda yüzde 19 artarak 368,21 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde;

Faiz giderleri: 280,19 milyar TL

Net ücret ve komisyon gelirleri: 69,10 milyar TL (%35 artış)

Net faaliyet kârı: 46,69 milyar TL (%53 artış)

olarak gerçekleşti.

KREDİLER VE FİNANSAL VARLIKLAR BÜYÜDÜ

Bankanın bilançosunda kredi ve aktif büyümesi de sürdü.

2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla:

Finansal varlıklar (net): 1,351 trilyon TL (%10 artış)

Krediler: 2,233 trilyon TL (%10 artış)

Mevduatlar: 2,511 trilyon TL (%8 artış)

Özkaynaklar: 324,75 milyar TL (%7 artış)

olarak kaydedildi.