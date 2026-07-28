Ata Yatırım, Türk Hava Yolları hisseleri için daha önce 482 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 538,02 TL'ye yükseltti.

Kurum, hedef fiyat artışına rağmen hisse için "al" tavsiyesini sürdürdü.

YÜZDE 69'UN ÜZERİNDE PRİM POTANSİYELİ

THYAO hissesi 28 Temmuz itibarıyla 318,00 TL seviyesinden işlem görürken, Ata Yatırım'ın açıkladığı 538,02 TL hedef fiyat mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 69,18 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Ata Yatırım 538,02 TL 318,00 TL Al %69,18

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