Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu hastanelerinde düzenlenen nükleer tıp hizmet alım ihalelerinde rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

11 ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında, ihalelerde firmaların danışıklı hareket ederek rekabeti engellediği, uygun fiyat oluşumunu ve daha fazla firmanın ihalelere katılımını kısıtladığı iddiaları araştırılacak.

İnceleme şu şirketleri kapsıyor:

Mediccheck

Referans Nükleer Tıp

Sintias Moleküler Sağlık

Fefa Nükleer Tıp

Nukleon

Sintias Nükleer Tıp

Bianco

Nukleus

MNT

GAMA

Moltek

FDG ÜRÜNLERİ VE İHALE SÜREÇLERİ İNCELENECEK

Rekabet Kurumu'nun soruşturması kapsamında, PET/BT görüntüleme işlemlerinde kullanılan FDG ürünlerinin temini, şirketlerin teklif süreçleri, fiyatlama davranışları ve ihalelere katılım yöntemleri ayrıntılı şekilde incelenecek.

Soruşturma sonucunda şirketlerin rekabet mevzuatını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanabilecek.