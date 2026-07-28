Rekabet Kurulu, kamu hastanelerinde kanserin teşhis ve tedavisinin takibinde kullanılan nükleer tıp hizmet alım ihalelerine yönelik soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu hastanelerinde düzenlenen nükleer tıp hizmet alım ihalelerinde rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
11 ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA
Soruşturma kapsamında, ihalelerde firmaların danışıklı hareket ederek rekabeti engellediği, uygun fiyat oluşumunu ve daha fazla firmanın ihalelere katılımını kısıtladığı iddiaları araştırılacak.
İnceleme şu şirketleri kapsıyor:
Mediccheck
Referans Nükleer Tıp
Sintias Moleküler Sağlık
Fefa Nükleer Tıp
Nukleon
Sintias Nükleer Tıp
Bianco
Nukleus
MNT
GAMA
Moltek
FDG ÜRÜNLERİ VE İHALE SÜREÇLERİ İNCELENECEK
Rekabet Kurumu'nun soruşturması kapsamında, PET/BT görüntüleme işlemlerinde kullanılan FDG ürünlerinin temini, şirketlerin teklif süreçleri, fiyatlama davranışları ve ihalelere katılım yöntemleri ayrıntılı şekilde incelenecek.
Soruşturma sonucunda şirketlerin rekabet mevzuatını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanabilecek.