Altın fiyatları... Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı. Güçlü doların baskısıyla gerileyen ons altın, gram altın başta olmak üzere iç piyasadaki fiyatlamaları da etkiledi. Yatırımcılar ise "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.

FED ÖNCESİ ALTINDA TEMKİNLİ SEYİR

Altın fiyatları, doların güçlü görünümünü koruması ve yatırımcıların Fed'in para politikası kararını beklemesi nedeniyle salı sabahı değer kaybetti. Piyasalarda faizlere ilişkin verilecek mesajlar, altının kısa vadeli yönü açısından yakından izleniyor.

28 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI