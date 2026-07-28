ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamalar emtia piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi.

Trump'ın İran'a yönelik anlaşma çağrısı yapması ve anlaşma sağlanmaması halinde askeri müdahale tehdidinde bulunması sonrası altın, gümüş ve petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Netanyahu ile görüşmesine yaklaşık iki saat kala konuşan Trump, İsrail Başbakanı'nın kendisini savaşın içinde tutmak istediğini öne sürdü.

Trump, "Netanyahu Kazma Dağı'nı vurmamı istiyor çünkü savaşta kalmamı istiyor. Buna mecbur değilim. Bana ne yapmam gerektiğini söylemesi için Bibi'ye ihtiyacım yok. Bibi bunu sadece benim işin içinde kalmamı istediği için söylüyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'A ANLAŞMA ÇAĞRISI, ASKERİ OPERASYON TEHDİDİ

Trump, İran'ın nükleer silahlardan uzak durmayı kabul ettiğini ancak bunun resmiyet kazanması gerektiğini belirterek, anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğunu yineledi.

Trump, "Anlaşmazlarsa tüm köprülerini bir saat içinde vururum. Sonra da tüm elektrik santrallerini bir gün içinde vururum. Ama ben oradaki 91 milyon insanı düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, "İran'ın anlaşma yapması için şu an tam zamanı. Eğer anlaşmaya varmazlarsa geri döner ve işi bitiririz." ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT SATIŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından güvenli liman olarak görülen kıymetli madenlerde sert satışlar yaşandı.

TSİ 16.40 itibarıyla:

Gram altın yüzde 1,28 düşüşle 6.126 TL

Ons altın yüzde 1,38 düşüşle 4.021 dolar

Ons gümüş yüzde 2,71 düşüşle 56,80 dolar

Gram gümüş yüzde 2,67 düşüşle 86,64 TL seviyesinden işlem gördü.

PETROLDE DE KAYIP YÜZDE 2'Yİ AŞTI

Jeopolitik risklere ilişkin açıklamaların ardından enerji piyasalarında da satış baskısı görüldü. Ham petrol fiyatı yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 80 dolar seviyesine geriledi.

Piyasalarda yatırımcılar, Trump ile Netanyahu arasında yapılacak görüşmeden çıkacak mesajlar ile İran cephesinden gelecek olası açıklamaları yakından takip ediyor.

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