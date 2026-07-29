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Benzin 67,10 TL, motorin 77,21 TL oldu. 29 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de son litre fiyatları.

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ederken, 29 Temmuz 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Özellikle bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik de akaryakıt piyasasının gündemindeki yerini koruyor.

29 TEMMUZ BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI (İL İL)

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,10 TL
Motorin: 77,21 TL
LPG: 31,19 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatları değişti mi? 29 Temmuz fiyat listesi, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 66,94 TL
Motorin: 77,06 TL
LPG: 30,59 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatları değişti mi? 29 Temmuz fiyat listesi, Görsel 2

Ankara'da akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,06 TL
Motorin: 78,32 TL
LPG: 31,29 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatları değişti mi? 29 Temmuz fiyat listesi, Görsel 3

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,35 TL
Motorin: 78,60 TL
LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve ÖTV ile EPDK kaynaklı düzenlemelere bağlı olarak güncelleniyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, pompadaki fiyatlara doğrudan yansıyabiliyor.

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