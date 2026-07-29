Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ederken, 29 Temmuz 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Özellikle bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik de akaryakıt piyasasının gündemindeki yerini koruyor.

29 TEMMUZ BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI (İL İL)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,10 TL

Motorin: 77,21 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,94 TL

Motorin: 77,06 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,06 TL

Motorin: 78,32 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,35 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve ÖTV ile EPDK kaynaklı düzenlemelere bağlı olarak güncelleniyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, pompadaki fiyatlara doğrudan yansıyabiliyor.