Altın fiyatlarında yeni yön bu akşam belli olabilir. Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını bugün saat 21.00'de açıklayacak. Piyasaların büyük bölümü faizin sabit bırakılmasını beklerken, yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle sürpriz bir faiz artışı ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.

Karar öncesi dikkat çeken değerlendirme ise SIA Wealth Management Baş Piyasa Stratejisti Colin Cieszynski'den geldi. Uzman isim, altın fiyatlarının sonbahara, hatta 2027'nin ilk aylarına kadar güçlü bir yükseliş trendine girmekte zorlanabileceğini söyledi.

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

SIA Wealth Management Baş Piyasa Stratejisti Colin Cieszynski, Fed'in yaz aylarında piyasaları sarsacak bir adım atmaktan kaçınacağını belirterek altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kitco News'e konuşan Cieszynski'ye göre, İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında ve enflasyon beklentilerinde oluşan oynaklık Fed'i temkinli davranmaya zorluyor.

Uzman isim, bu nedenle altın fiyatlarının sonbahara, hatta 2027'nin ilk aylarına kadar belirgin bir yön bulmakta zorlanabileceğini söyledi.

"ALTININ BÜYÜK YÜKSELİŞİ GERİDE KALDI"

Cieszynski, altının son dönemde çok güçlü bir yükseliş yaşadığını ancak bu yükselişin önemli bölümünün jeopolitik riskleri zaten fiyatladığını belirtti.

Altının 5.500 dolardan 4.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin savaş endişelerini tamamen ortadan kaldırmadığını ifade eden analist, buna rağmen fiyatların hala tarihi olarak yüksek seviyelerde bulunduğunu vurguladı.

PETROL YÜKSELİRSE ENFLASYON YENİDEN HIZLANABİLİR

Analiste göre petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerse önümüzdeki aylarda ABD'de enflasyon yeniden ivme kazanabilir.

Böyle bir senaryoda ABD dolarının güçlenebileceğini belirten Cieszynski, bunun da altın üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

"Altın artık ne 3.000 dolar seviyesinde ne de 5.500 dolarda. Şimdilik orta bölgede dengeleniyor. Bu nedenle önümüzdeki 3 ila 6 ay boyunca altına karşı nötr görüşümü koruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FED'DEN EYLÜLE KADAR BÜYÜK ADIM BEKLENMİYOR

Cieszynski, Fed'in bugünkü toplantıda piyasaları şaşırtacak bir karar almasını beklemediğini söyledi.

Merkez bankasının yaz boyunca zaman kazanmayı tercih edeceğini belirten analist, asıl kritik toplantının 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısı olacağını ifade etti.

Fed'in haziran ayında enflasyonda görülen yavaşlamanın kalıcı olup olmadığını görmek istediğini belirten uzman isim, bu nedenle eylül ayına kadar temkinli bir duruşun korunacağını düşünüyor.

ALTIN FED KARARI SONRASI SERT HAREKET EDER Mİ?

Cieszynski, bugünkü Fed kararının altın fiyatlarında güçlü bir kırılma yaratmasını beklemiyor.

Analiste göre ons altın kısa vadede 3.960-4.170 dolar bandında hareket etmeye devam edebilir. Bu nedenle Fed'in sürpriz bir karar almaması halinde altın fiyatlarında sert yükseliş ya da sert düşüş olasılığı düşük görülüyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Faiz kararı: 29 Temmuz 2026 Çarşamba

Saat: 21.00 (TSİ)

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın konuşması: 21.30 (TSİ)

Fed en son gerçekleşen 17 haziran tarihli toplantıda faizi %3,50 - %3,75 aralığında sabit bırakmıştı.

BİR SONRAKİ FOMC TOPLANTILARI

15-16 Eylül 2026

27-28 Ekim 2026

8-9 Aralık 2026

Fed'in karar sürecinde takip ettiği ekonomik veriler de yakından izleniyor.

ABD'de haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,4 gerilerken, yıllık enflasyon %3,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Böylece Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda enflasyonda düşüş görüldü.

Öte yandan haziran ayında tarım dışı istihdam 57 bin kişi artarak istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret ederken, işsizlik oranı %4,2 seviyesinde açıklandı.