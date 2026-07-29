Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklanmasıyla güne sınırlı hareketlerle başladı. Piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz ve enflasyona ilişkin vereceği mesajları beklerken, ons altın 4.029 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, altının yönü açısından yalnızca faiz kararının değil, Fed'in gelecek döneme ilişkin vereceği sinyallerin de belirleyici olacağını ifade ediyor. Piyasalarda Fed'in faizleri sabit bırakmasına yüzde 70, 25 baz puan artırmasına ise yüzde 30 olasılık veriliyor.

FED MESAJLARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altının kısa vadeli seyrinin tamamen Fed toplantısına bağlı olduğunu belirterek, son dönemdeki düşüş eğiliminin sona ermesi için merkez bankasının daha az şahin bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Commerzbank, yıl sonu ons altın tahminini 4.800 dolardan 4.500 dolara indirirken, gümüşün yıl sonunda 67 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

29 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları şöyle;

Ons altın: Alış 4.028,34 dolar – Satış 4.029,20 dolar

Gram altın: Alış 6.128,06 TL – Satış 6.128,98 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.219,60 TL – Satış 39.960,93 TL

Tam altın: Alış 39.734,00 TL – Satış 39.968,00 TL

Ziynet altını: Alış 39.229,18 TL – Satış 39.970,49 TL

Çeyrek altın: Alış 9.804,90 TL – Satış 10.020,88 TL

Yarım altın: Alış 19.553,29 TL – Satış 20.046,55 TL

Ata altın: Alış 40.397,91 TL – Satış 41.418,16 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.331,60 TL – Satış 4.488,58 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 5.558,09 TL – Satış 5.748,10 TL

Gremse altın: Alış 98.860,00 TL – Satış 99.642,00 TL

Fed'in bu akşam saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararı ve 21.30'da Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalar sonrası altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca hem küresel gelişmeleri hem de anlık altın fiyatlarını yakından takip ediyor.