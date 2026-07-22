Altın fiyatları, yatırımcıların daha yüksek faiz ihtimalini fiyatlamaya devam etmesi nedeniyle 4.100 dolar seviyesinin altında baskı altında kalmayı sürdürürken, Wells Fargo'ya göre değerli metalde aşağı yönlü riskler giderek sınırlanıyor. Kurum, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine bakılması gerektiğini belirterek, uzun vadeli risk-getiri dengesinin yatırımcılar açısından cazip hale geldiğini vurguladı.

"RİSK-GETİRİ DENGESİ ZİRVEYE GÖRE TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Kitco News'e konuşan Wells Fargo Küresel Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana, altının ocak ayında gördüğü rekor seviyeden yüzde 20'nin üzerinde geri çekildiğini hatırlatarak yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketleri yerine uzun vadeli görünümü değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Samana, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ya da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına gitmesi halinde oluşabilecek risklerin önemli ölçüde altın fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

"Zirve seviyelere kıyasla risk-getiri dengesi ciddi şekilde değişti. Eğer Fed vadeli işlemler piyasası iki ila üç faiz artırımını fiyatlıyorsa, altın da bunu büyük ölçüde fiyatlıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Samana'ya göre yatırımcıların artık asıl sorması gereken soru, Fed'in beklentilerin de ötesinde çok daha agresif bir sıkılaşmaya gidip gitmeyeceği. Mevcut enflasyon görünümünün ise böyle bir senaryoyu desteklemediğini belirtti.

"ALTINDA HENÜZ DİP GÖRÜLMEMİŞ OLABİLİR"

Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve bunun da Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesi, son aylarda altın üzerinde baskı oluşturdu.

Artan reel faizlerin faiz getirisi olmayan altının elde tutulma maliyetini yükselttiğini belirten Samana, buna rağmen piyasanın fazla kötümser davranmış olabileceğini söyledi.

"Portföylerde benzeri kolay bulunmayan bir çeşitlendirme aracı açısından risk-getiri dengesi artık oldukça cazip." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte teknik görünümün henüz tamamen toparlanmadığını belirten Samana, kısa vadede altının 3.500 dolar seviyesine kadar geri çekilme riskinin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan yukarı yönlü hareketlerde de 4.500-4.900 dolar aralığında, zirve seviyelerden alım yapan yatırımcıların satışlarının direnç oluşturabileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

TSİ 14.15 itibarıyla ons altın yüzde 1,02 yükselişle 4.118,930 dolar seviyesinde seyrediyor.

Yurt içinde gram altın fiyatları ise TSİ 14.14 itibarıyla yüzde 1,10 yükselişle 6.252,88 TL bandında işlem görüyor.

"UZUN VADELİ DÖNGÜ ALTINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Samana'ya göre kısa vadeli dalgalanmalara rağmen daha büyük makroekonomik döngü değişmiş değil.

Yüksek petrol fiyatları ve yüksek faizlerin zamanla ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını belirten Samana, bunun ardından merkez bankalarının yeniden faiz indirimlerine ve destekleyici politikalara yöneleceğini söyledi.

Samana açıklamasında, "Ons altının kısa vadede 4.500 dolara yükselmeden önce 3.500 dolara kadar gerilemesi mümkün. Ancak uzun vadeli makroekonomik döngü değişmediği sürece altın fiyatlarının yeniden yükselmesi yalnızca zaman meselesi." dedi.

"ALTIN PORTFÖY SİGORTASI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Samana, altının tarihsel olarak ekonomik durgunluk dönemlerinde diğer birçok varlığa kıyasla daha dirençli performans gösterdiğini belirtti.

2020 resesyonu ve 2018 yılındaki Fed sıkılaşma döneminde altındaki geri çekilmelerin yaklaşık yüzde 15 seviyesinde kaldığını, 2008 küresel finans krizinde ise düşüşün yaklaşık yüzde 34'e ulaştığını hatırlattı. Ayrıca altındaki ayı piyasalarının genellikle ani çöküşler yerine uzun yıllara yayılan süreçlerde gerçekleştiğini vurguladı.

Ocak ayındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 30'luk düzeltme yaşandığını belirten Samana, fiyatlardaki olumsuz beklentilerin önemli bölümünün zaten satın alındığını ifade etti.

"Yaşanan acının büyük kısmı fiyatlara yansımış durumda." dedi.

Altının hisse senetleri ve tahvillerin aynı anda baskı altında kaldığı dönemlerde güçlü performans gösterebildiğini belirten Samana, bu özelliği nedeniyle portföy çeşitlendirmesi açısından önemini koruduğunu söyledi.

WELLS FARGO HEDEFİNİ KORUDU

Sameer Samana'nın değerlendirmeleri, Wells Fargo Investment Institute'un son analizleriyle de örtüşüyor.

Kuruma göre son düzeltme, uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmedi. Raporda, geri çekilmenin ağırlıklı olarak kâr realizasyonları ve Fed'in daha fazla faiz artırabileceği beklentisinden kaynaklandığı belirtilirken, enerji ve tedarik zinciri kaynaklı baskıların azalmasıyla birlikte bu ilişkinin yeniden dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

Wells Fargo ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının sürmesi, rezerv çeşitlendirme eğilimi ve devam eden jeopolitik belirsizliklerin altını destekleyen yapısal unsurlar olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kurum, ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 5.300-5.500 dolar, 2027 yıl sonu hedefini ise 5.800-6.000 dolar olarak korudu.

Samana, "2027 sonuna kadar bakabiliyorsanız, en azından eski zirvelerin yeniden görülmesi ve hatta yeni zirvelerin oluşması oldukça gerçekçi görünüyor. Yaklaşık 500 dolarlık aşağı yönlü riske karşılık 1.500 dolarlık yukarı yönlü potansiyel bulunuyor. Portföy oluşturan yatırımcı açısından bu oldukça cazip bir risk-getiri dengesi sunuyor." ifadelerini kullandı.