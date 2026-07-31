Yurt içinde ticaret dengesi verisi takip edilirken, Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan enflasyon beklentisi verileri piyasaların odağında yer alacak. Analistler ise Borsa İstanbul'un güne alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

BEWEN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

QUICK – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ATAKP – Şirket ile Tek Gıda İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

ANELE – VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirildi.

AYDEM – Şirkete ait Uşak RES kapasite artış projesi kapsamında 6 MWm'lık yeni türbinin devreye alınmasına kabulün tamamlandığı açıklandı.

AEFES – Tariş Üzüm'ün sermayesini temsil eden payların %60'ının AE Mercan'a devrinin tamamlandığı açıklandı.

BARMA – Şirketin konkordato başvurusu yaptığı açıklandı.

BARMA – Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alındığı açıklandı.

BETAE – Şirketin, Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyi 13,5 milyon TL bedelle kazandığı ve sözleşme imzaladığı açıklandı.

BESTE – Şirketin, Gürcistan'da bulunan GES projesi için Gürcistan'da şirket satın alma konusunda görüşmelere başladığı açıklandı.

BETAE – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sözleşmesinin sona erdiği ve fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.

BIMAS – Pay geri alım programının azami pay adedine ulaşılarak tamamlandığı açıklandı.

BVSAN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

DEVA – Şirket tarafından Tekirdağ, Çerkezköy'de OSB'de bulunan üretim tesisi için alınan Yatırım Teşvik Belgesinin kapatıldığı açıklandı.

DURDO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

EUHOL – Ankara’daki betonarme binanın 120 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 5.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri kapsamında Tadilat Yapı Ruhsatının alındığı açıklandı.

EUREN – Şirket ile ALFAS arasında 21,3 milyon dolarlık solar cam satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GESAN – Şirketin, TEİAŞ tarafından açılan 294,4 milyon TL’lik ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

GOLDA – Şirketin, 193,5 milyon TL tutarında buğday ve bakliyat alımı gerçekleştirdiği açıklandı.

HRKET – Şirket ve şirketin bağlı ortaklıklarının Sera Gazı Protokolü Kurumsal Karbon Ayak İzi Doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığı açıklandı.

ISMEN – 95 gün vadeli 1,6 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

IZMDC – 6 pay sahibi tarafından toplam 146.495.266 adet pay için pay satış formunun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KARCL – Şirket payları 31 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KTLEV – VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

LINK – Şirketin, 4,8 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

MASFN – Şirket payları 30 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ORZAX – Özbekistan’da Orzax JV LLC unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

OTKAR – Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının borç azaltımında ve işletme sermayesinde kullanılacağı açıklandı.

PRKME – Pay geri alım programının başlatılmasına 13.409.218 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

RYSAS – Şirketin, 10,3 milyon euroluk çekici ve dorse alımı yaptığı açıklandı.

SUMAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 12 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SMRVA – 175 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SMRVA – 364 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 4.580.691 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TUCLK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

TNZTP – Şirketin İzmir Bayraklı'da bulunan Galen Hastanesi binasını sat ve geri kirala modeli kapsamında 1,0 milyar TL bedelle Kuveyt Türk Katılım Bankası’na satma kararı aldığı, taraflar arasında erken kapama opsiyonlu, 60 ay vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalanacak olup, sözleşmeden doğan borcun tamamen ödenmesinin ardından hastane binasının mülkiyeti yeniden şirkete devredileceği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 370 gün vadeli 100 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZOREN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun A-(tr)’den BBB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

ALBTN – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak tarafından 34,74 – 35,58 TL fiyat aralığından 1.666.667 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,87’ye yükseldi.

ALBTN – Şeref Albayrak tarafından 34,74 – 35,58 TL fiyat aralığından 1.666.667 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,87’ye yükseldi.

ALBTN – Osman Albayrak tarafından 34,74 – 38,58 TL fiyat aralığından 1.666.667 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,87’ye yükseldi.

ANELE – Tera Portföy tarafından 2.890.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,93’e yükseldi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 3,28 – 3,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.229 adet pay 385,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 5,80 – 5,91 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 8,63 – 8,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR – Muhammet Durgut tarafından 2.083.121 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,75’e yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 19,22 – 19,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 97.241 adet pay 132,10 – 134,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Tera Portföy tarafından 5.777.622 adet alış ve 17.881 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,73’e yükseldi.

TMPOL – Hedef Portföy tarafından 700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,37’e yükseldi.

TRHOL – Tera Portföy tarafından 73.127 adet pay alış ve 4.869 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,20’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CEMAS – Şirket sermayesinin 791 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 791 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

OTKAR – Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den %4 oranında tahsisli olarak 4,8 milyon TL artışla 124,8 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

VKGYO – Şirket sermayesi 10 Ağustos’ta 3,5 milyar TL’den %27,54 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilecek.

YEOTK – Şirket sermayesi bugün 355 milyon TL’den %133,80 oranında bedelsiz olarak 950 milyon TL artışla 4,4 milyar TL’ye yükseltilecek.