12.Yargı Paketi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle miras kalan taşınmazların satışından dolandırıcılık suçlarında IBAN kullandıranlara uygulanacak cezalara, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasından genetik verilerin saklanmasına kadar birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirildi.

MİRAS KALAN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Düzenlemeye göre, tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edindiği ve taşınmazda üçüncü kişilerin ortak olmadığı durumlarda yapılacak ilk satış ihalesine yalnızca mirasçılar katılabilecek.

İhaleyi kazanmasına rağmen satış bedelini süresi içinde yatırmayanlara ise teklif ettikleri tutarın yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak.

IBAN KULLANDIRANLARA CEZADA İNDİRİM İMKANI

Yeni düzenlemeyle dolandırıcılık suçuna katılımı yalnızca banka hesabı, IBAN, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabını başkasına kullandırmakla sınırlı kalan kişiler hakkında verilecek cezada yarı oranında indirim uygulanabilecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu suçlardan hüküm giyen ve dosyası kanun yolu incelemesinde bulunan bazı sanıkların dosyaları ise yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

HAGB UYGULAMASINDA KAPSAM DEĞİŞTİ

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı, belirli şartları taşıyan iki yıl veya daha az süreli hapis cezaları ile adli para cezalarında uygulanabilecek.

Ancak işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görev sırasında işlediği kötü muamele suçlarında HAGB kararı verilemeyecek. Ayrıca bu kararlara karşı istinaf ve bazı durumlarda temyiz yolu açık olacak.

GENETİK VERİLER 20 YIL SONRA İMHA EDİLECEK

Ceza soruşturmaları kapsamında elde edilen genetik inceleme sonuçları, kimlik bilgilerinden arındırılarak özel bir sistemde muhafaza edilecek.

Beraat veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde bu veriler silinecek. Diğer dosyalarda ise kararın kesinleşmesinden itibaren 20 yıl sonra imha edilecek.

FAİZ HESABI VE DURUŞMA SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Kanunla birlikte kanuni faiz oranının hesaplanmasında artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reeskont oranı esas alınacak.

Hukuk davalarında ise duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı aşmaması temel kural haline getirildi. Zorunlu hallerde hâkim, gerekçesini açıklayarak daha uzun bir süre belirleyebilecek.

Düzenlemenin büyük bölümü yürürlüğe girerken, elektronik satış ve uzaktan duruşmaya ilişkin bazı hükümler ise üç ay sonra uygulanmaya başlanacak.