Son zamların ardından motorin fiyatı bazı illerde 84 TL sınırına yaklaşırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

MOTORİN 84 TL SINIRINA DAYANDI

Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki yükselişin yanı sıra vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Özellikle motorine gelen 3 lira 76 kuruşluk zam sonrası birçok ilde fiyatlar tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor.

31 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67,18 TL/litre

Motorin: 80,97 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 67,02 TL/litre

Motorin: 80,82 TL/litre

LPG: 30,59 TL/litre

Ankara

Benzin: 68,14 TL/litre

Motorin: 82,09 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İzmir

Benzin: 68,44 TL/litre

Motorin: 82,37 TL/litre

LPG: 30,99 TL/litre

Kaynak: Ekonomim