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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar yürürlüğe girdi. Benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 76 kuruş zam yapıldı.

Son zamların ardından motorin fiyatı bazı illerde 84 TL sınırına yaklaşırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

MOTORİN 84 TL SINIRINA DAYANDI

Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki yükselişin yanı sıra vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Özellikle motorine gelen 3 lira 76 kuruşluk zam sonrası birçok ilde fiyatlar tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor.

31 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67,18 TL/litre
Motorin: 80,97 TL/litre
LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 67,02 TL/litre
Motorin: 80,82 TL/litre
LPG: 30,59 TL/litre

Ankara

Benzin: 68,14 TL/litre
Motorin: 82,09 TL/litre
LPG: 31,19 TL/litre

İzmir

Benzin: 68,44 TL/litre
Motorin: 82,37 TL/litre
LPG: 30,99 TL/litre

Kaynak: Ekonomim

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 39.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.56
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.52
Gazyağı 75.72
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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