Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar yürürlüğe girdi. Benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 76 kuruş zam yapıldı.
Son zamların ardından motorin fiyatı bazı illerde 84 TL sınırına yaklaşırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.
MOTORİN 84 TL SINIRINA DAYANDI
Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki yükselişin yanı sıra vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Özellikle motorine gelen 3 lira 76 kuruşluk zam sonrası birçok ilde fiyatlar tarihi yüksek seviyelere ulaştı.
Vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor.
31 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 67,18 TL/litre
Motorin: 80,97 TL/litre
LPG: 31,19 TL/litre
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 67,02 TL/litre
Motorin: 80,82 TL/litre
LPG: 30,59 TL/litre
Ankara
Benzin: 68,14 TL/litre
Motorin: 82,09 TL/litre
LPG: 31,19 TL/litre
İzmir
Benzin: 68,44 TL/litre
Motorin: 82,37 TL/litre
LPG: 30,99 TL/litre
Kaynak: Ekonomim