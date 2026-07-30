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TOFAŞ'ın 2026 2. çeyrek bilançosunun ardından 9 aracı kurum hedef fiyatını güncelledi. En yüksek hedef 530 TL olurken prim potansiyeli %104'e ulaştı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (BIST: TOASO), 2026 yılının ilk yarısında 6,29 milyar TL net kâr açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre kârını %197 artırdı. Güçlü finansal sonuçların ardından aracı kurumlar da hisseye ilişkin hedef fiyatlarını peş peşe güncellemeye başladı.

30 Temmuz itibarıyla 9 aracı kurum, TOFAŞ hissesi için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı. Kurumların hedef fiyatları 370 TL ile 530 TL arasında değişirken, mevcut 259,50 TL seviyesine göre en yüksek prim potansiyeli %104,24 olarak hesaplandı.

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EN YÜKSEK HEDEF FİYAT AK YATIRIM'DAN

Açıklanan raporlar arasında en yüksek hedef fiyat 530 TL ile Ak Yatırım'dan geldi. Ak Yatırım, hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

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Ak Yatırım'ı 501,60 TL hedef fiyatla TERA Yatırım, 494 TL ile Yapı Kredi Yatırım ve 442,50 TL ile İş Yatırım takip etti.

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TOASO İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli
Ak Yatırım 530,00 TL Endeks üstü getiri %104,24
TERA Yatırım 501,60 TL Endeks üstü getiri %93,29
Yapı Kredi Yatırım 494,00 TL Al %90,36
İş Yatırım 442,50 TL Al %70,52
Şeker Yatırım 435,00 TL Al %67,63
Gedik Yatırım 409,92 TL Endekse paralel getiri %57,96
Alnus Yatırım 405,17 TL Al %56,13
Deniz Yatırım 400,00 TL Al %54,14
GCM Yatırım 370,00 TL - %42,58

KÂR YÜZDE 197 ARTTI

TOFAŞ, 2026'nın ilk altı ayında 6 milyar 290 milyon 532 bin TL net dönem kârı elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 116 milyon 615 bin TL kâr açıklamıştı. Böylece net kâr yıllık bazda %197 artış gösterdi.

Aynı dönemde şirketin satış gelirleri %61 artarken, özkaynakları ise çeyreklik bazda %4 yükseldi.

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