Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (BIST: TOASO), 2026 yılının ilk yarısında 6,29 milyar TL net kâr açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre kârını %197 artırdı. Güçlü finansal sonuçların ardından aracı kurumlar da hisseye ilişkin hedef fiyatlarını peş peşe güncellemeye başladı.

30 Temmuz itibarıyla 9 aracı kurum, TOFAŞ hissesi için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı. Kurumların hedef fiyatları 370 TL ile 530 TL arasında değişirken, mevcut 259,50 TL seviyesine göre en yüksek prim potansiyeli %104,24 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT AK YATIRIM'DAN

Açıklanan raporlar arasında en yüksek hedef fiyat 530 TL ile Ak Yatırım'dan geldi. Ak Yatırım, hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım'ı 501,60 TL hedef fiyatla TERA Yatırım, 494 TL ile Yapı Kredi Yatırım ve 442,50 TL ile İş Yatırım takip etti.

TOASO İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Ak Yatırım 530,00 TL Endeks üstü getiri %104,24 TERA Yatırım 501,60 TL Endeks üstü getiri %93,29 Yapı Kredi Yatırım 494,00 TL Al %90,36 İş Yatırım 442,50 TL Al %70,52 Şeker Yatırım 435,00 TL Al %67,63 Gedik Yatırım 409,92 TL Endekse paralel getiri %57,96 Alnus Yatırım 405,17 TL Al %56,13 Deniz Yatırım 400,00 TL Al %54,14 GCM Yatırım 370,00 TL - %42,58

KÂR YÜZDE 197 ARTTI

TOFAŞ, 2026'nın ilk altı ayında 6 milyar 290 milyon 532 bin TL net dönem kârı elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 116 milyon 615 bin TL kâr açıklamıştı. Böylece net kâr yıllık bazda %197 artış gösterdi.

Aynı dönemde şirketin satış gelirleri %61 artarken, özkaynakları ise çeyreklik bazda %4 yükseldi.