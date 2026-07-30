BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 düşüşle 13.484,54 puandan başlarken, gün içinde kayıplarını artırdı. Yazım sırasında endeks yüzde 0,49 değer kaybıyla 13.437 puan seviyesinde işlem gördü.

Endeksteki gerilemeyle birlikte bazı hisselerde taban seviyesine yakın kayıplar yaşanırken, sınırlı sayıdaki hisse ise yükselişini sürdürdü.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Değişim METEN 21,78 TL -%10,00 GUNDG 1.918,00 TL -%10,00 BARMA 25,08 TL -%9,98 SARAE 81,40 TL -%9,96 BIGEN 103,30 TL -%9,94

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Değişim ISVEA 43,40 TL %9,98 DOGUB 84,30 TL %9,98 PSDTC 160,10 TL %9,96 BAGFS 25,04 TL %7,19 AKFIS 92,20 TL %6,65

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