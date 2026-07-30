Borsa İstanbul'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23 Temmuz 2026 tarihli bülteninde onay verdiği %133,80281 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım başlangıç tarihi 31 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), mevcut sermayesini tamamen iç kaynaklardan karşılayacak.

Şirketin 355 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 475 milyon TL artırılarak 830 milyon TL'ye yükseltilecek. Bedelsiz sermaye artırımı başvurusu 13 Mayıs 2026 tarihinde yapılmış, SPK tarafından ise 23 Temmuz 2026 tarihli haftalık bültende onaylanmıştı.

100 LOTU OLAN YATIRIMCININ KAÇ LOTU OLACAK?

Bedelsiz sermaye artırımı oranı %133,80281 olarak uygulanacak.

Buna göre;

100 lotu bulunan bir yatırımcı 133,80281 lot bedelsiz pay alacak. Toplam pay adedi 233,80281 lota yükselecek.

HİSSE GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Bedelsiz sermaye artırımı öncesinde YEOTK hisseleri güne satıcılı başladı. Saat 11.50 itibarıyla hisseler yüzde 1,15 düşüşle 94,35 TL seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcılar, 31 Temmuz'da gerçekleşecek hak kullanımının ardından hissedeki fiyat hareketlerini ve yeni fiyat oluşumunu yakından takip edecek.

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