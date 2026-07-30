Gündoğdu Gıda (GUNDG), son günlerde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Üst üste üçüncü işlem gününde de taban fiyata gerileyen hissede yatırımcıların odağı aracı kurum dağılımına çevrildi.

28 Temmuz verilerine göre son bir yılda yatırımcısına yüzde 3.909,21 kazandıran GUNDG, o gün 2.642 TL seviyesinde işlem görüyordu. Hisse, üç günlük taban serisinin ardından 30 Temmuz saat 11.20 itibarıyla 1.918 TL'ye geriledi.

Bu düşüşle birlikte hissenin yıllık getirisi yüzde 2.810 seviyesine inerken, haftalık değer kaybı ise yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet Deniz 10.021 1.918 TL İnfo 8.058 1.918 TL Ziraat 356 1.918 TL Ak Yatırım 334 1.918 TL Kuveyt Türk 332 1.918 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet Yatırım Finansman -18.721 1.918 TL Oyak -738 1.918 TL Midas -215 1.918 TL Marbaş -115 1.918 TL Vakıf -108 1.918 TL

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