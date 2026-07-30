Yıllık bazda sağladığı prim ile en çok konuşulan hisseler arasında yer alan Gündoğdu Gıda (GUNDG) 3 gündür taban gidiyor. Hisseyi elden çıkaranlar belli oldu.
Gündoğdu Gıda (GUNDG), son günlerde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Üst üste üçüncü işlem gününde de taban fiyata gerileyen hissede yatırımcıların odağı aracı kurum dağılımına çevrildi.
28 Temmuz verilerine göre son bir yılda yatırımcısına yüzde 3.909,21 kazandıran GUNDG, o gün 2.642 TL seviyesinde işlem görüyordu. Hisse, üç günlük taban serisinin ardından 30 Temmuz saat 11.20 itibarıyla 1.918 TL'ye geriledi.
Bu düşüşle birlikte hissenin yıllık getirisi yüzde 2.810 seviyesine inerken, haftalık değer kaybı ise yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Ortalama Maliyet
|Deniz
|10.021
|1.918 TL
|İnfo
|8.058
|1.918 TL
|Ziraat
|356
|1.918 TL
|Ak Yatırım
|334
|1.918 TL
|Kuveyt Türk
|332
|1.918 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Ortalama Maliyet
|Yatırım Finansman
|-18.721
|1.918 TL
|Oyak
|-738
|1.918 TL
|Midas
|-215
|1.918 TL
|Marbaş
|-115
|1.918 TL
|Vakıf
|-108
|1.918 TL
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