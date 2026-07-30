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Yıllık bazda sağladığı prim ile en çok konuşulan hisseler arasında yer alan Gündoğdu Gıda (GUNDG) 3 gündür taban gidiyor. Hisseyi elden çıkaranlar belli oldu.

Gündoğdu Gıda (GUNDG), son günlerde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Üst üste üçüncü işlem gününde de taban fiyata gerileyen hissede yatırımcıların odağı aracı kurum dağılımına çevrildi.

28 Temmuz verilerine göre son bir yılda yatırımcısına yüzde 3.909,21 kazandıran GUNDG, o gün 2.642 TL seviyesinde işlem görüyordu. Hisse, üç günlük taban serisinin ardından 30 Temmuz saat 11.20 itibarıyla 1.918 TL'ye geriledi.

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Bu düşüşle birlikte hissenin yıllık getirisi yüzde 2.810 seviyesine inerken, haftalık değer kaybı ise yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet
Deniz 10.021 1.918 TL
İnfo 8.058 1.918 TL
Ziraat 356 1.918 TL
Ak Yatırım 334 1.918 TL
Kuveyt Türk 332 1.918 TL

Yüzde 3.909 kazandırmıştı! 3 gündür taban olan GUNDG de kim satıyor?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

Yüzde 4000'e yakın yükselen GUNDG bir yılda ne kadar kazandırdı? Yüzde 4000'e yakın yükselen GUNDG bir yılda ne kadar kazandırdı?

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet
Yatırım Finansman -18.721 1.918 TL
Oyak -738 1.918 TL
Midas -215 1.918 TL
Marbaş -115 1.918 TL
Vakıf -108 1.918 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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