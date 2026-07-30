Arçelik A.Ş. (BIST: ARCLK), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 5,38 milyar TL net zararın ardından bu yılın ilk yarısında 1,49 milyar TL net kâr açıkladı.

Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar ve bankalar da ARCLK hissesine ilişkin hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. 30 Temmuz itibarıyla 9 kurum tarafından yayımlanan raporlarda hedef fiyatlar 119 TL ile 163 TL arasında şekillendi.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 163 TL

Arçelik hissesi için en yüksek hedef fiyat 163 TL ile Gedik Yatırım tarafından açıklanırken, Vakıf Yatırım 160 TL, Yapı Kredi Yatırım 154 TL ve Deniz Yatırım 152 TL hedef fiyat belirledi.

Öte yandan bazı kurumlar hedef fiyatlarında aşağı yönlü revizyona giderken, tavsiyelerini korumayı tercih etti.

ARCLK İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Yeni Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Gedik Yatırım 163,00 TL 163,00 TL Endeks Üstü Getiri Vakıf Yatırım 160,00 TL 160,00 TL AL Yapı Kredi Yatırım 154,00 TL 154,00 TL AL Deniz Yatırım 152,00 TL 152,00 TL AL Ak Yatırım 133,00 TL 156,00 TL NÖTR İş Yatırım 130,00 TL 159,00 TL TUT Garanti BBVA Yatırım 130,00 TL 130,00 TL Endekse Paralel Getiri Pusula Yatırım 122,50 TL 150,00 TL TUT TERA Yatırım 119,00 TL 136,00 TL Endekse Paralel Getiri

ARÇELİK ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Arçelik, 2026 yılının ilk altı ayında 1 milyar 493 milyon 453 bin TL net dönem kârı elde etti. Şirket, 2025'in aynı döneminde 5 milyar 382 milyon 933 bin TL net zarar açıklamıştı. Böylece finansal sonuçlarda 6 milyar 876 milyon TL'lik nominal iyileşme kaydedilirken, şirket yeniden kârlılığa geçti

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