Dünya Altın Konseyi (World Gold Council), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin altın talep raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine paralel seyrederek 1.269 ton olarak gerçekleşirken, yılın ilk yarısında toplam talebin parasal değeri 380 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

MERKEZ BANKALARI ALIMLARINI HIZLANDIRDI

Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde yavaşlayan merkez bankalarının altın alımları ikinci çeyrekte yeniden ivme kazandı. Merkez bankaları, ikinci çeyrekte 289 ton altın alımı gerçekleştirerek son dört yılda görülen güçlü alım seviyelerine geri döndü.

İlk altı aylık dönemde ise küresel altın talebi yıllık bazda yüzde 2 artışla 2.522 tona yükseldi.

ALTIN TALEBİNİN DEĞERİ REKOR KIRDI

Yüksek fiyatların etkisiyle yılın ilk yarısında altın talebinin parasal değeri 380 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Buna karşın yatırımcıların fiziki altına ilgisi dengeli seyretti. Külçe ve sikke yatırımları, ikinci çeyrekte yıllık bazda değişim göstermeyerek 307 ton olarak kaydedildi.

Raporda, altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) ikinci çeyrekte 45 tonluk çıkış yaşandığı belirtildi.

Fonlardan çıkışta, altın fiyatlarındaki zayıflama ile özellikle Kuzey Amerika'da yükselen enflasyon ve faiz beklentilerinin doları güçlendirmesinin etkili olduğu ifade edildi.

TAKI TALEBİ PANDEMİ SONRASI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Yüksek altın fiyatları ve enflasyonist baskılar, tüketicilerin mücevher talebini olumsuz etkiledi.

Buna göre, altın takı talebi ikinci çeyrekte 278 tona gerileyerek pandemi döneminden bu yana görülen en düşük çeyreklik seviyeye indi.

Bununla birlikte, yükselen altın fiyatlarının etkisiyle takı harcamaları yıllık bazda yüzde 14 artışla 40 milyar dolara ulaştı.

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİ TALEBİNİ DESTEKLEDİ

Teknoloji sektöründe altın kullanımı ise artış gösterdi. Rapora göre, yapay zekâ uygulamalarına yönelik talep, tüketici elektroniğindeki zayıflamayı dengeledi ve teknoloji sektörünün altın tüketimi ikinci çeyrekte 80 tona yükseldi.

İkinci çeyrekte LBMA öğleden sonra altın fiyatı ortalaması 4.506,29 dolar/ons olarak gerçekleşti.

Bu seviye, ilk çeyrekte görülen rekor ortalamanın yüzde 8 altında kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 37 daha yüksek gerçekleşti.

Kaynak: Ekonomim

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