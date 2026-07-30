Borsa İstanbul, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarının 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, KARCL hisseleri işlem görmeye başlamasıyla birlikte aynı tarihten itibaren birçok Borsa İstanbul endeksine de dahil edilecek.

Kaynak: KAP

8 ENDEKSTE YER ALACAK

31 Temmuz 2026 itibarıyla KARCL payları aşağıdaki endekslerin kapsamına alınacak:

BIST Tüm

BIST Tüm-100

BIST Yıldız

BIST Halka Arz

BIST Sınai

BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı

BIST Metal Ana

BIST İzmir

830 milyon pay ve yüzde 15 fiili dolaşım esas alınacak

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, endeks hesaplamalarında şirketin 830 milyon adet payı ile yüzde 15 fiili dolaşımdaki pay oranı dikkate alınacak.

KARCL hisseleri, 31 Temmuz itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte söz konusu endekslerin hesaplamalarına dahil edilecek.

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