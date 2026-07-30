Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (BIST: GARAN), 2026 yılının ilk yarısında 63 milyar 442 milyon TL net dönem kârı açıkladı. Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %20 artarken, faiz gelirleri 452,8 milyar TL'ye, toplam kredileri ise 3 trilyon TL'ye yaklaştı.

Güçlü finansal sonuçların ardından aracı kurumlar da hedef fiyat raporlarını peş peşe yayımladı. 30 Temmuz itibarıyla 6 aracı kurum, Garanti Bankası hissesi için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT ALNUS YATIRIM'DAN

Garanti Bankası hissesi için en yüksek hedef fiyat 206,96 TL ile Alnus Yatırım tarafından açıklandı. Kurum, hedef fiyatını 213,82 TL'den 206,96 TL'ye revize ederken "al" tavsiyesini korudu.

Alnus Yatırım'ı 205,73 TL hedef fiyatla Deniz Yatırım, 199 TL ile Pusula Yatırım, 195 TL ile İş Yatırım ve 192,49 TL ile TERA Yatırım takip etti.

GARAN İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Alnus Yatırım 206,96 TL Al %63,72 Deniz Yatırım 205,73 TL Al %63,53 Pusula Yatırım 199,00 TL Al %58,18 İş Yatırım 195,00 TL Al %55,00 TERA Yatırım 192,49 TL Endeks üstü getiri %53,00 Yapı Kredi Yatırım 170,00 TL Tut %35,13

Altı kurumun yayımladığı raporlarda tavsiyelerin büyük bölümünün "al" yönünde olduğu görüldü. Sadece Yapı Kredi Yatırım "tut", TERA Yatırım ise "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürdü.

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