Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı 24 Temmuz haftası verilerine göre brüt uluslararası rezervler 162,6 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri ilk kez 100,2 milyar doları aşarak dikkat çekici bir eşiği geride bıraktı.

Rezervlerdeki artışın ana kaynağını altın varlıklarındaki yükseliş oluştururken, TCMB'nin net uluslararası rezervi 51,096 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezervlerdeki yükselişte, altın rezervlerindeki artış etkili oldu.

ALTIN REZERVLERİ 100,2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre altın rezervleri haftalık bazda yüzde 5,4 artışla 100,2 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 5,2 azalarak 54,7 milyar dolara geriledi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

HAZİRAN SONUNA GÖRE REZERVLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri haziran ayı sonuna göre 15,2 milyar dolar artış göstererek %10,3 büyüdü.

Aynı dönemde;

Gösterge Değişim Brüt rezerv +%10,3 Döviz varlıkları +%20,2 Altın rezervleri +%6,3

KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ GERİLEDİ

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri bir önceki haftaya göre %4,8 azalarak 116,9 milyar dolara indi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri %10,9 düşüşle 51,2 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise %0,4 artışla 65,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 16,6 milyar dolar, altın swaplarından kaynaklanan net alacak ise 3,7 milyar dolar olarak kaydedildi.