Alman bankası Commerzbank, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı analizde, sektörde kârlılığın zayıflaması ve sermaye tamponlarının daralmasının Türk lirası üzerindeki riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulundu. Raporda, finansal göstergelerdeki bozulmanın hem finansal istikrar hem de kur görünümü açısından yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

BANKALARIN KÂRLILIĞI BASKI ALTINDA

Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose imzasını taşıyan analizde, Fitch Ratings verilerine atıf yapılarak döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici esnekliklerin kaldırılmasının ardından bankaların kârlılığında belirgin zayıflama yaşandığı belirtildi.

Rapora göre sektörün ortalama çekirdek sermaye (Tier 1) oranı 2025 sonundaki %14,1'den %11,5'e gerilerken, takipteki kredi oranı %3,1'den %3,3'e yükseldi.

DÖVİZ MEVDUATINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Commerzbank, yüksek fonlama maliyetleri, kalıcı enflasyon ve kredi marjlarındaki baskının bankaların ikinci çeyrek kârlılığını da olumsuz etkilemesini bekliyor.

Raporda ayrıca toplam mevduatlar içinde dövizin payının %35,2'den %38,1'e yükseldiği belirtilirken, dolarizasyondaki artışın dış koşulların bozulduğu dönemlerde Türk lirasına olan güvenin ne kadar hızlı zayıflayabildiğini gösterdiği ifade edildi.