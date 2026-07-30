30 Temmuz 2026 saat 14.32 itibarıyla HEDEF hisseleri;

Yıllık bazda yüzde 3.733,

Aylık bazda yüzde 75,73,

Haftalık bazda yüzde 14,79 prim yaptı.

2021 yılında 1,96 TL fiyattan halka arz edilen şirketin hisseleri, bugün 267,75 TL seviyesine kadar yükseldi.

BİR YILDA 6,70 TL'DEN 267,75 TL'YE ÇIKTI

HEDEF hissesi, 30 Temmuz 2025 tarihinde 6,70 TL seviyesinde işlem görüyordu. Hisse, bir yıl içinde 267,75 TL'ye yükselerek yatırımcısına yaklaşık 40 katlık getiri sağladı.

10 BİN TL YATIRIM YAPANIN PARASI NE KADAR OLDU?

30 Temmuz 2025'te hisse fiyatı 6,70 TL iken 10.000 TL ile yatırım yapan bir yatırımcı yaklaşık 1.492,54 lot hisse alabiliyordu.

Bugün hisse fiyatının 267,75 TL seviyesine ulaşmasıyla birlikte bu yatırımın değeri yaklaşık:

Yatırım Tutarı: 10.000 TL

Alınan Lot: Yaklaşık 1.492,54 adet

Bugünkü Değeri: Yaklaşık 399.627 TL

Toplam Kâr: Yaklaşık 389.627 TL

Bu hesaplamaya göre, 10 bin TL'lik yatırım yaklaşık 400 bin TL'ye ulaşırken, yatırımcı bir yılda yaklaşık 389 bin 627 TL kazanç elde etmiş oldu.

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Not: Hesaplama; temettü, bedelsiz sermaye artırımı, komisyon, vergi ve diğer kurumsal işlemler dikkate alınmadan yalnızca 30 Temmuz 2025 ve 30 Temmuz 2026 tarihli hisse fiyatları esas alınarak yapılmıştır.

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