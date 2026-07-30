Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yabancılar 24 Temmuz haftasında 38,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 805,5 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların net hisse alımı üst üste altıncı haftaya ulaşmış oldu.

Bir önceki haftada yabancılar 37,5 milyon dolarlık hisse ve 196,6 milyon dolarlık tahvil alımı yapmıştı. Son veriler özellikle tahvil piyasasına yabancı ilgisinin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi.

HİSSE VE TAHVİL STOKLARI YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğü de artış gösterdi.

Gösterge Önceki Hafta 24 Temmuz Haftası Net hisse alımı 37,5 milyon dolar 38,9 milyon dolar Net tahvil alımı 196,6 milyon dolar 805,5 milyon dolar Hisse stoku 41,1 milyar dolar 41,4 milyar dolar Tahvil stoku 16,96 milyar dolar 17,68 milyar dolar

14.50 İTİBARIYLA YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

30 Temmuz 2026 TSİ 14.50 itibarıyla yabancı takas oranı en çok artan hisseler ise şöyle;

Hisse Değişim Güncel Oran PETKM +0,67 %15,42 MPARK +0,53 %46,53 GRSEL +0,46 %9,95 MGROS +0,44 %46,12 TTKOM +0,38 %34,51 TRALT +0,24 %26,65 GENIL +0,24 %14,69 THYAO +0,19 %23,89 TRMET +0,18 %31,32 ALARK +0,17 %15,27

YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK GERİLEYEN HİSSELER

Öte yandan yabancı takas oranında en sert düşüş DAPGM hissesinde görüldü.

Hisse Değişim Güncel Oran DAPGM -5,25 %8,65 PSGYO -1,30 %5,24 EUPWR -1,04 %25,73 TOASO -0,82 %26,92 ASTOR -0,52 %68,06 GRTHO -0,36 %8,79 GESAN -0,33 %11,50 TAVHL -0,32 %65,25 MAVI -0,28 %46,76 EKGYO -0,27 %19,16

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