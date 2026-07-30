TCMB verilerine göre yabancılar geçen hafta 38,9 milyon dolarlık hisse ve 805,5 milyon dolarlık tahvil aldı. İşte 14.50 itibarıyla yabancı takas oranı en çok değişen hisseler.
Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yabancılar 24 Temmuz haftasında 38,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 805,5 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların net hisse alımı üst üste altıncı haftaya ulaşmış oldu.
Bir önceki haftada yabancılar 37,5 milyon dolarlık hisse ve 196,6 milyon dolarlık tahvil alımı yapmıştı. Son veriler özellikle tahvil piyasasına yabancı ilgisinin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi.
HİSSE VE TAHVİL STOKLARI YÜKSELDİ
TCMB verilerine göre yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğü de artış gösterdi.
|Gösterge
|Önceki Hafta
|24 Temmuz Haftası
|Net hisse alımı
|37,5 milyon dolar
|38,9 milyon dolar
|Net tahvil alımı
|196,6 milyon dolar
|805,5 milyon dolar
|Hisse stoku
|41,1 milyar dolar
|41,4 milyar dolar
|Tahvil stoku
|16,96 milyar dolar
|17,68 milyar dolar
14.50 İTİBARIYLA YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER
30 Temmuz 2026 TSİ 14.50 itibarıyla yabancı takas oranı en çok artan hisseler ise şöyle;
|Hisse
|Değişim
|Güncel Oran
|PETKM
|+0,67
|%15,42
|MPARK
|+0,53
|%46,53
|GRSEL
|+0,46
|%9,95
|MGROS
|+0,44
|%46,12
|TTKOM
|+0,38
|%34,51
|TRALT
|+0,24
|%26,65
|GENIL
|+0,24
|%14,69
|THYAO
|+0,19
|%23,89
|TRMET
|+0,18
|%31,32
|ALARK
|+0,17
|%15,27
YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK GERİLEYEN HİSSELER
Öte yandan yabancı takas oranında en sert düşüş DAPGM hissesinde görüldü.
|Hisse
|Değişim
|Güncel Oran
|DAPGM
|-5,25
|%8,65
|PSGYO
|-1,30
|%5,24
|EUPWR
|-1,04
|%25,73
|TOASO
|-0,82
|%26,92
|ASTOR
|-0,52
|%68,06
|GRTHO
|-0,36
|%8,79
|GESAN
|-0,33
|%11,50
|TAVHL
|-0,32
|%65,25
|MAVI
|-0,28
|%46,76
|EKGYO
|-0,27
|%19,16
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